أفضل وأرخص هاتف Reno من أوبو في السوق المصري

يعد هاتف Oppo Reno6 Lite واحدا من أفضل وأرخص هواتف أوبو من فئة Reno المفضلة لدى الكثيرين من محبي ومستخدمي شركة أوبو الصينية، حيث يعد مناسبا للغاية عند شراء هاتف بإمكانات مميزة مع سعر مناسب.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite في السوق المصري بسعر حوالي 7 آلاف و 600 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ، قياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض+ Full HD، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بمعالج من نوع Snapdragon 662 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.