تقارير: هاتف سامسونج Galaxy F54 قد لا يستحق الشراء لهذه الأسباب

كشف تقرير أن هاتف Galaxy F54 القادم من شركة سامسونج قد لا يكون الهاتف الذي يفضل المستخدمون شرائه، حيث أن السعر المتوقع أن يصدر به الهاتف أعلى كثيرا من المواصفات والإمكانات التي يقدمها، وفي المقابل هناك الكثير من الهواتف المنافسة الأخرى توازن بين السعر والإمكانات.

وفقا لتقرير من موقع GizChina فإن التسريبات تشير إلى إصدار هاتف Galaxy F54 بسعر حوالي 434 دولارًا في السوق العالمية، وسيحصل على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 و 256 جيجابايت.

ويشير التقرير إلى أنه إذا كنت تعيش بميزانية محدودة وتحتاج إلى إنفاق الأموال على هاتف ذكي بأداء جيد ، فغالبًا ما تكون هواتف الفئة المتوسطة هي الخيار الأفضل لكثير من الناس. وذلك لأن هذه الهواتف توفر توازنًا بين التكلفة والأداء، مما يعني الإنفاق الأقل للحصول على شيء قريب جدًا من مستوى الأداء الرائد.

يقول التقرير إنه من المفترض أن تعمل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة على سد الفجوة بين السعر والأداء، ومع ذلك ، يبدو أن هاتف Galaxy F54 يتحول تدريجياً لأن يكون أعلى في السعر مقارنة بالمواصفات، كما قد يكون سعر Galaxy F54 أعلى من المتوقع.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy F54 بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة مع جودة FHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، إلى جانب معالج Exynos 1380 SoC من سامسونج مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وقد يحتوي هاتف Galaxy F54 على إعداد كاميرا ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مزود بـ OIS ومستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ثالث غير معروف، إلى جانب بطارية سعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.1 .