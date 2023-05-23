قضايا الاستثمار الخاص تتصدر نقاشات المحور الاقتصادي.. يوم جديد من الحوار الوطني|صور

يواصل الحوار الوطني المصري اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، مناقشته، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساءً.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة ما يلي:
- أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
- أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
- دور الدولة في التنمية الصناعية.
سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ما يلي:
- الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
- مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
- مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.