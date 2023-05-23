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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قضايا الاستثمار الخاص تتصدر نقاشات المحور الاقتصادي.. يوم جديد من الحوار الوطني|صور

الحوار الاقتصادي
الحوار الاقتصادي

يواصل الحوار الوطني المصري  اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، مناقشته، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار  الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساءً.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة ما يلي:

  • أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
  • أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
  • دور الدولة في التنمية الصناعية.
    سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ما يلي:

  • الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
  • مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
  • مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
المحور الاقتصادي 
المحور الاقتصادي
المحور الاقتصادي
المحور الاقتصادي
المحور الاقتصادي
المحور الاقتصادي
المحور الاقتصادي
المحور الاقتصادي

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