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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

الكيزر
الكيزر

يعتبر العيش الكيزر من أكثر أنواع المخبوزات التي يعشقها الأطفال وكذلك الكبار لذا تبحث العديد من الأمهات عن طريقة تحضيره في المنزل بمقادير ومكونات متوفرة وغير مكلفة  وأيضاً تناسب متبعي الدايت لانها بدون دقيق وهذه الوصفة غير معتاد عليها الكثير وتبدو مفيده للعديد من الأشخاص  وغالبا الخبز الأبيض يكون ضار على صحتهم ، لذلك قمنا بوصفه لذيذة وصحية وفيما يلي سوف نلقي الضوء طريقة عمل العيش الكيزر في المنزل بكل سهولة ،ولتحضيره يجب اتباع الخطوات التالية:

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المكونات :


4بيضات

رشه ملح

4جرام باكينج بودر

40جرام قشور سيليوم

40ملي ماء مغلي

معلقه خل التفاح


طريقة التحضير:


في وعاء تضاف المقادير 4بيضات ثم رشه ملح ثم نضيف 4جرام باكينج بودر أيضاً 40جرام قشور سيليوم وإضافة 40ملي ماء مغلي ومعلقه خل التفاح وتخلط جيدا حتى يتجانس الخليط ثم يترك العجين ليرتاح ويشكل على شكل كايزر ويخبز بالفرن ويقدم .

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