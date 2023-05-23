طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

يعتبر العيش الكيزر من أكثر أنواع المخبوزات التي يعشقها الأطفال وكذلك الكبار لذا تبحث العديد من الأمهات عن طريقة تحضيره في المنزل بمقادير ومكونات متوفرة وغير مكلفة وأيضاً تناسب متبعي الدايت لانها بدون دقيق وهذه الوصفة غير معتاد عليها الكثير وتبدو مفيده للعديد من الأشخاص وغالبا الخبز الأبيض يكون ضار على صحتهم ، لذلك قمنا بوصفه لذيذة وصحية وفيما يلي سوف نلقي الضوء طريقة عمل العيش الكيزر في المنزل بكل سهولة ،ولتحضيره يجب اتباع الخطوات التالية:
المكونات :
4بيضات
رشه ملح
4جرام باكينج بودر
40جرام قشور سيليوم
40ملي ماء مغلي
معلقه خل التفاح
طريقة التحضير:
في وعاء تضاف المقادير 4بيضات ثم رشه ملح ثم نضيف 4جرام باكينج بودر أيضاً 40جرام قشور سيليوم وإضافة 40ملي ماء مغلي ومعلقه خل التفاح وتخلط جيدا حتى يتجانس الخليط ثم يترك العجين ليرتاح ويشكل على شكل كايزر ويخبز بالفرن ويقدم .