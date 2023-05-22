بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

بعد أن حذر وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ، من خطورة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة على جسم الإنسان ، وأنها السبب الرئيسي للكثير من الأمراض على رأسها أمراض القلب والأوعية وحذر المواطنين من خطورتها.

نستعرض أهم الأطعمة التي تحتوي علي كميات من الدهون المتحولة لكي نبتعد عنها وفقا لموقع Health digest



منظمة الصحة العالمية حذرت من الدهون التي يتم معالجتها عن طريق إضافة ذرات الهيدروجين، إلى الزيوت النباتية فتتحول من الحالة السائلة للصلبة في درجة حرارة الغرفة، لأنها تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، مثل: أمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنها تُسبب زيادة الوزن بشكل كبير.

ما هي الاطعمة التي تحتوي علي الدهون المتحولة :

- قوالب السمن الصناعي

⁃ العجائن المبردة، مثل: البسكويت، والرولات

⁃ المخبوزات مثل الكيك والكعك والفطائر ، فمعظم خلطات الكيك والكعك تحتوي عدد من الأحماض الدهنية المتحولة.

⁃ البرجر بأنواعه.

⁃ الأطعمة سريعة التحضير مثل النودلز.

⁃ مبيض القهوة.

⁃ الفشار بالميكروويف

⁃ الزبدة حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناول الزبدة مع العسل أو إضافته إلى الأطعمة المختلفة لتمنحها مذاق شهي، وهو ما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ، حيث أن الزبدة من أكثر أنواع الدهون التي تُسبب انسداد الشرايين .

⁃ البيتزا المجمدة تحتوي البيتزا المجمدة على جرام واحد من الدهون المتحولة في كل شريحة، فهي تعتمد عليها لتحسين قوام عجينتها.

⁃ اللحوم المصنعة فهي من قائمة الاطعمة التي تحتوي علي دهون مشبعة وهي من أكثر الأطعمة الضارة بالصحة، حيث يتم تصنيعها من مواد دهنية غير صحية

⁃ الأطعمة المقلية، ومنها البطاطس المقلية والدجاج المقلي

⁃ البسكويت المملح يحتوي علي عدد من الدهون المتحولة

⁃ الوجبات السريعة المقلية قد تتوارى الدهون المتحولة في البطاطس المقلية، إذ تحتوي على نحو 5 غرام منها في كل حصة، والفطائر تحتوي على نحو جرامين منها في كل حصة،