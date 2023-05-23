أخبار السيارات | أيهما تختار رينو ميجان ولا إم جي 6 ..اعرف أسعار صيانة نيسان صني في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

زادت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، مما أدي الي اتجاه المواطنين المقبلين علي الشراء الي سوق السيارات المستعمل لما يتوافر به من العديد من طرازات السيارات المستعملة، حيث تتميز السيارات المستعملة برخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وصيانتها بسهولة، ومن تلك السيارات سيارة فيات ريجاتا موديل 1987، وتنتمي ريجاتا الي فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم.

يضم السوق المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات المستعملة التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري وتساعدهم علي التنقل، والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة وتخفف عليهم مشقة التنقل في المواصلات العامة، ويتوافر بالسوق المستعمل جميع فئات السيارات منها السيدان والهاتشباك والكروس اوفر، ومن ضمن هذه السيارات فولفو ستيشن موديل 1979 ، والتي تقدم من قبل الصانع السويدي للسيارات .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 علي مستوي العالم اجمع خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلي العديد من الأزمات التي واجه قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن تلك الأزمات عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

تأثرت شركات صناعة السيارات عالميا خلال الفترة الماضية نتيجة لعدة عوامل رئيسية أهمها، عدم استقرار سعر الدولار، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، مما أدي الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك أدي الي ارتفاع السيارات الجديدة موديل 2022 .

أعلن وكيل سيارات نيسان في مصر عن أسعار صيانة سيارة نيسان صني الدورية التي تقدم بعد قطع مسافة 20 ألف/كم، والتي يبلغ قيمتها 3045 ألاف جنيه، وذلك السعر غير شامل قيمة الـ 14 % الخاصين بالقيمة المضافة .

لجأ الكثير من مالكي سيارات هيونداي وكيا في الولايات المتحدة الي القضاء من خلال تقديم دعوي جماعية ضد الشركتين، وذلك بسبب تزايد انتشار سرقات للسيارتين من خلال فيديو تم نشرة علي تطبيق تيك توك يوضح كيفية سرقة السيارتين.

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة Polo GTI والتي تنتج في أصدرا خاص ويطلق عليها اسم فولكس فاجن Edition 25، احتفالا من شركة فولكس فاجن بمرور 25 عام علي ميلاد السيارة الهاتشباك الصغيرة .

كشفت جنرال موتور المالكة لشركة كاديلاك عن أسعار سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات الجديدة ، حيث تنتمي كاديلاك اسكاليد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعدة الاستخدامات، وتتميز اسكاليد بمساحاتها الواسعة وتصميمها المميز الذى يعيطا مظهر قوي وأنيق .