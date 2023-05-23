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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن Polo GTIk الهاتشباك الجديدة.. صور

سيارة Polo GTIk الهاتشباك
سيارة Polo GTIk الهاتشباك الجديدة

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة  Polo GTI والتي تنتج في أصدرا خاص ويطلق عليها اسم فولكس فاجن Edition 25، احتفالا من شركة فولكس فاجن بمرور 25 عام علي ميلاد السيارة الهاتشباك الصغيرة .

 فولكس فاجن   Polo GTIk الهاتشباك الألمانية

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وأكدت شركة فولكس أن سيارة فولكس فاجن   Polo GTIk الهاتشباك سينتج منها 2500 سيارة فقط، وتعتمد  Polo GTIk الهاتشباك علي محرك بنزين تيربو 4 سلندر ينتج قوة 152 كيلووات/207 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 320 نيوتن/متر.

 فولكس فاجن   Polo GTIk الهاتشباك الألمانية

وتتسارع سيارة فولكس فاجن   Polo GTIk الهاتشباك الألمانية من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعه في 6.5 ثانية، وتحتوي  Polo GTIk الهاتشباك علي جنوط مصنوعة من المعدن الخفيف مقاس 18 بوصة، وسقف مطلي باللون الأسود ومرايات سوداء.

 فولكس فاجن   Polo GTIk الهاتشباك الألمانية

وزودت سيارة  Polo GTIk الهاتشباك بمقاعد رياضية، وفرش مقاعد من الجلد مكون من لونين ، وشعار GTI، وديكورات لامعة، وتوقيع GTI وشعار One of 2500 على أشرطة الصعود والمقود الرياضي، بالإضافة لاحتوائها علي نظام الملتيميديا، وشاشة مقاس 8 بوصة.

 فولكس فاجن   Polo GTIk الهاتشباك الألمانية

الجدير بالذكر انه سيتم طرح سيارة فولكس فاجن  Polo GTIk الهاتشباك الجديدة بسعر يبدأ من 35.205 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و100 ألف جنيه مصري تقريبًا.

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