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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تطرد كبار مسؤولي قسم تطوير البرمجيات

فولكس فاجن
فولكس فاجن

من المتوقع أن يطرد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن أوليفر بلوم كبار المديرين التنفيذيين الثلاثة في قسم تطوير البرمجيات Cariad بالمجموعة بعد أن تجاوزت ميزانيتها وفشلت في تحقيق الأهداف.

وفقًا لموقع أوتوموتيف نيوز، نقلاً عن صحيفة هاندلسبلات التجارية الألمانية ، سيحل بيتر بوش محل ديرك هيليجينبيرج كرئيس تنفيذي لشركة Cariad في يونيو، بينما سيتم أيضًا استبدال عضوين آخرين في الإدارة العليا للقسم، كبير مسؤولي التكنولوجيا لين لونجو والمدير المالي توماس سيدران، وسينضم رئيس برمجيات بورشه سجاد خان إلى مجلس إدارة Cariad ، وفقًا لما أوردته بلومبرج.

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يعتبر بيتر بوش، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركة Cariad أحد المخضرمين في مجموعة فولكس فاجن، وكان رئيسًا للتصنيع في بنتلي منذ عام 2017.

فولكس فاجن

ظهرت مشاكل Cariad في عام 2022 عندما كشفت تقارير إعلامية أن قسم البرمجيات كان مسؤولاً عن تأخير إطلاق سيارة بورشه ماكان الكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى Audi Q6 e-tron المرتقبة.

كان Cariad أيضًا مسؤولاً عن الثغرات المتعددة التي تمت مواجهتها في الوحدات الأولى من سيارات فولكس فاجن الكهربائية، بما في ذلك ID.3 و ID.4 و ID.5 ، حيث نشر بعض السائقين لقطات عبر الإنترنت لتجميد النظام الكامل وشاشات اللمس غير المستجيبة.

بعد هذا التعديل الإداري، سيعيد الرئيس التنفيذي الجديد هيكلة Cariad، التي توظف الآن حوالي 6000 شخص في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى توسيع شراكة المجموعة مع Intel’s Mobileye لتطوير أنظمة القيادة الآلية.

فولكس فاجن

أراد هربرت ديس في الماضي سلف أوليفر بلوم، أن يجعل كارياد لاعبًا عالميًا في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك تطوير منصة برمجية قابلة للتطوير داخليًا بالكامل، ومع ذلك اشتكت مصادر في بورشه وأودي من أن كارياد التي كانت منخرطة في عمليات التطوير الخاصة بها، مما تسبب في حدوث تأخيرات وخلافات.

تم تأجيل منصة البرامج المذكورة في الأعلى، والتي تم تصميمها في البداية لتمكين القيادة الذاتية من المستوى الرابع على الأقل اعتبارًا من عام 2026، لمدة عامين ، مما يتيح المجال للمنافسين مثل مرسيدس بنز للتدخل وعرض تكنولوجيا القيادة الذاتية قبل فولكس فاجن.

وفقًا لأخبار السيارات، تقوم فولكس فاجن حاليًا بتحليل Cariad ككل  بالإضافة إلى مشاريعها ، مع اتخاذ العديد من القرارات بالفعل، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الموظفين، مع بقاء قسم تطوير برمجيات المركبات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مجموعة فولكس فاجن ، وفقًا لمتحدث رسمي نقلته رويترز.

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