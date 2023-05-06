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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تكشف عن باقة من التحسينات لـ سيارة S Plaid | صور

تسلا تكشف عن باقة
تسلا تكشف عن باقة من تحسينات لـ سيارة S Plaid

كان أحد الانتقادات الرئيسية عندما تم إطلاق Tesla Model S Plaid لأول مرة هو أنها لا تبدو قادرة على التعامل مع قوتها الهائلة، ومع ذلك قدمت تسلا حزمة Track Packageموقعها على الويب والتي تعد بتحسين أداء السيارة ومواءمة قوتها.

تسلا تكشف عن باقة من التحسينات لسيارة S Plaid

كتب صانع السيارات على موقعه على الإنترنت: "مصممًا لتجربة الحلبة المطلقة، توفر حزمة الطراز S Plaid Track ثباتًا عالي السرعة وقوة انعطاف قصوى وقوة إيقاف قابلة للتكرار أثناء القيادة عالية الأداء أثناء فتح سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة".

 

تتضمن حزمة المسار التي تقدمها Tesla للموديل S Plaid العديد من الترقيات مثل العجلات المصنوعة من الألمنيوم، والإطارات عالية الأداء، وتحسين سائل الفرامل، والفرامل المحسّنة، ويتميز نظام الكبح بملاقط مطروقة من قطعة واحدة مع وسادات فرامل عالية الأداء، تهدف إلى تحسين التعامل مع السيارة وأدائها على الحلبة.

 

تسلا تكشف عن باقة من التحسينات لسيارة S Plaid

توفر الحزمة أيضًا أقراص مكابح جديدة من كربيد السيليكون الكربوني تتميز بتكنولوجيا الألياف المستمرة ومصفوفة ثلاثية الأبعاد فريدة توفر القوة وتبديد الحرارة، وتعمل طبقة الاحتكاك الخزفية التي تغطي سطح القرص بالكامل على تعزيز المتانة عن طريق تقليل الغبار والتآكل.

 

يبلغ قياس دوارات الفرامل الأمامية 410 × 40 مم (16 × 1.5 بوصة) ، بينما يبلغ حجم الدوارات الخلفية 410 × 32 مم (16 × 1.2 بوصة). تحتوي الفرجار التي يتم تثبيتها على الأقراص الأمامية على ستة مكابس ، بينما تحتوي تلك الموجودة في الخلف على أربعة مكابس.

 

تأتي حزمة المسار أيضًا بعجلات Zero-G مقاس 20 بوصة ، بما في ذلك الأغطية المركزية ، وصمامات صواميل الإطارات، وأغطية صواميل العروة، ملفوفة بإطاراتGoodyear Supercar 3R (285 / 35RR20 في الأمام ، 305 / 30R20في الخلف) ، والتي تتميز بشعار Plaidعلى سطحها.

 

تأتي الحزمة أيضًا مع بعض تحديثات البرامج المتواضعة. يتضمن ذلك تكييفًا أفضل للبطارية ، بما في ذلك برنامج تبريد لما بعد اللفات، وفقًا لتقرير Top Gear. يسمح ذلك للمركبة الكهربائية بتحقيق سرعتها القصوى (200 ميل في الساعة / 322 كم / ساعة) بشكل أكثر موثوقية ، بينما تساعد بعض إعدادات التعليق الهوائي المعدلة وتوجيه عزم الدوران الأكثر قوة في مساعدتها في الزوايا.

 

يمكن شراء مجموعة الفرامل المصنوعة من السيراميك الكربوني بشكل منفصل ، وفقًا لـ تسلا ، لكن الدوارات الكبيرة ستناسب فقط عجلات Zero-Gمقاس 20 بوصة وعجلات Arachnidمقاس 21 بوصة ، وليس عجلات Tempestمقاس 19 بوصة، وعلاوة على ذلك ، تتوافق حزمة Track Package حصريًا مع طراز S Plaidsالذي تم إنتاجه في عام 2021 أو في وقت لاحق.

 

يمكن للعملاء شراء حزمة التتبع عبر تطبيق Teslaبدءًا من يونيو 2023 ، بأسعار تتراوح من 15000 دولار إلى 20000 دولار ، على الرغم من أن موقع الويب لا يقدم تفاصيل حول العوامل التي تؤثر على التكلفة.

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