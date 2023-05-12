فولكس فاجن تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية الجديدة| صور

أعادت فولكس فاجن استخدام شارة GTX الخاصة بها على مدار العامين الماضيين للإشارة إلى سيارات GTI من الجيل الكهربائي ، ولم يكن مفاجئًا لأحد أن ID.7سيدان الجديدة تتماشى مع بعض هذه المعالجة الأسرع.

فولكس فاجن GTX

بعد أن قدمت أخيرًا منافسًا لـ Tesla Model 3 في شكل ID.7 الذي تم كشف النقاب عنه في وقت سابق من هذا العام ، أكدت فولكس فاجن أنها يتكشف عن نسخة GTXمن السيدان التي يمكن أن تنافس Model 3 Performance في سبتمبر القادم.

فولكس فاجن GTX

تعتبر التفاصيل الرسمية قليلة في الوقت الحالي، حيث تقول فولكس فاجن فقط إنها ستكون بنظام الدفع الرباعي وسيتضمن برنامجًا تم تطويره داخليًا في فولفسبورج والذي سيتولى إدارة مجموعة نقل الحركة والفرملة والتوجيه والهيكل ، وتعديل خصائص كل منها وفقًا لوضع القيادة. المحدد.

فولكس فاجن GTX

تقول فولكس فاجن أيضًا أن التصميم الداخلي والخارجي سيعتمد بشكل كبير على اللون الأحمر والأسود للعلامة التجارية الفرعية GTX ، مما يعيد المظهر الخارجي اللامع والسقف الأسود والنوافذ السوداء إلى الخارج ويتناقض مع خياطة حمراء على المقاعد واللوحة والأبواب.

لم يتم تأكيد الشائعات في إعلان شركة فولكس فاجن، والتي تعتبر مزيج من محرك كهربائي بقوة 107 حصان (110 حصان) في المقدمة مرفوع من مقدمة ID.4 GTXبمحرك خلفي بقوة 282 حصان (286 حصان) تم تركيبه بالفعل على المحرك العادي.

فولكس فاجن GTX

لا توجد معلومات عن حجم البطارية، ولكن ستتوفر ID.7sالعادية هذا الخريف في أوروبا والصين مع حزم طاقة تبلغ 77 كيلو واط في الساعة و 86 كيلو واط في الساعة توفر 382 ميلاً (615 كيلومترًا) و 435 ميلاً (700 كيلومترًا) من نطاق القيادة.

فولكس فاجن GTX

سيتم طرح السيارات الأمريكية للبيع في العام التالي وستكون متاحة فقط مع بطارية أصغر، وفي حين أن معدل شحن ID.7 البالغ 170 كيلو وات أفضل من 135 كيلو وات الذي يوفره الإصدار كيلوواط يمكنك تعبئته في Hyundai Ioniq 5 أو Kia EV6.

أصدرت فولكس فاجن حتى الآن بعض اللقطات المقربة التشويقية لتفاصيل GTX الجديدة.