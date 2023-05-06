عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة| صور

فولكس فاجن تكشف عن
فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة

قامت فولكس فاجن بالإعلان عن إصدار خاص جديد من Golf R، والذي سيتم الكشف عنه بالكامل في 31 مايو.

من خلال قناة Rعلى يوتيوب، كشفت الشركة الألمانية عن سيارة الهاتشباك الجديدة: Volkswagen Golf R 333 Limited Edition.

فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة

كما أعطت السائقين تلميحًا لما يمكن توقعه ، كاشفة عن عادم Akrapovic، ومجموعة من المكابح المتقاطعة، وعجلات من سبائك Estoril السوداء مقاس 19 بوصة ، وشارة '333' وطلاء خارجي أصفر لامع وهو لون غير متوفر حاليًا في إصدار جولف ر.

 

فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة

وتشترك Golf R 333 في بعض أوجه التشابه مع نموذج تم تقديمه في عام 2017 - حزمة أداء لـ Mk7.5 Golf R التي تضمنت عادم Akrapovic بالإضافة إلى تعديلات على نظام التعليق.

 

كما زادت الحزمة السرعة القصوى لسيارة الهاتشباك من سرعة 155 ميلاً في الساعة محدودة إلكترونيًا إلى 166 ميلاً في الساعة وإضافة مكابح قرصية محفورة وتعديل ممتص الصدمات ، بالإضافة إلى طلاء أصفر لامع.

فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة

وصفت فولكس فاجن السيارة بأنها "أكثر قسوة، وأكثر قوة في الإرادة".

 

قدمت فولكس فاجن نموذج حزمة الأداء في معرض جنيف للسيارات ، مع إطارات Pirelli Trofeo R، والتي تم استخدامها في لامبورجيني هوركان بريفورمنتي.

 

من المحتمل أن تحل Golf R 333 محل Golf R 20 Years أقوى إنتاج فولكس فاجن في فئة جولف حتى الآن، والذي تبلغ قوتها نحو 333 حصانًا (328 حصانًا) من محرك توربو 2.0 لتر رباعي الأسطوانات "EA888"، مقارنة بسيارة جولف R القياسية، التي تبلغ إنتاجيتها 319 حصانًا وسرعة من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة بسرعة 4.7 ثانية.

Golf R VOLKSWAGEN الهاتشباك GOLF هوركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

موضوعات متعلقة

سعر تويوتا كورولا الجديدة في السعودية | صور

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

تقترب من مليون جنيه .. أسعار كيا أكسيد الجديدة بالسوق المصري| صور

رولز رويس تقدم رسمياً أول سيارة كهربائية في تاريخها| صور

تسلا تكشف عن باقة من التحسينات لـ سيارة S Plaid | صور

سعر GMC Hummer الكهربائية الجديدة| صور

بداية من 120 ألف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية مستعملة بالسوق المصري| صور

ترشيحاتنا

أحد علماء الأزهر: المعاملات البنكية حلال

خاف من الموعد والطقس.. ماذا قال الملك تشارلز لزوجته أثناء تتويجهما؟

الوسوسة فقط.. أحد علماء الأزهر يحسم الأمر: مستحيل الجن يلبس الإنسان

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. رددها وانت في لجنة الامتحان

كيفية التخلص من الذنوب.. أهم الطرق للرجوع إلى الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مرض خطير فى دولة عربية .. تعرف عليه

طريقة عمل ميني برجر| أحلى من المحلات

من غير نكد وخناقات.. دراسة: الزواج يحميك من أمراض خطيرة

إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل تتويج تشارلز| هذا ما ارتدته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ