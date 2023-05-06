فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة| صور

قامت فولكس فاجن بالإعلان عن إصدار خاص جديد من Golf R، والذي سيتم الكشف عنه بالكامل في 31 مايو.

من خلال قناة Rعلى يوتيوب، كشفت الشركة الألمانية عن سيارة الهاتشباك الجديدة: Volkswagen Golf R 333 Limited Edition.

فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة

كما أعطت السائقين تلميحًا لما يمكن توقعه ، كاشفة عن عادم Akrapovic، ومجموعة من المكابح المتقاطعة، وعجلات من سبائك Estoril السوداء مقاس 19 بوصة ، وشارة '333' وطلاء خارجي أصفر لامع وهو لون غير متوفر حاليًا في إصدار جولف ر.

فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة

وتشترك Golf R 333 في بعض أوجه التشابه مع نموذج تم تقديمه في عام 2017 - حزمة أداء لـ Mk7.5 Golf R التي تضمنت عادم Akrapovic بالإضافة إلى تعديلات على نظام التعليق.

كما زادت الحزمة السرعة القصوى لسيارة الهاتشباك من سرعة 155 ميلاً في الساعة محدودة إلكترونيًا إلى 166 ميلاً في الساعة وإضافة مكابح قرصية محفورة وتعديل ممتص الصدمات ، بالإضافة إلى طلاء أصفر لامع.

فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة

وصفت فولكس فاجن السيارة بأنها "أكثر قسوة، وأكثر قوة في الإرادة".

قدمت فولكس فاجن نموذج حزمة الأداء في معرض جنيف للسيارات ، مع إطارات Pirelli Trofeo R، والتي تم استخدامها في لامبورجيني هوركان بريفورمنتي.

من المحتمل أن تحل Golf R 333 محل Golf R 20 Years أقوى إنتاج فولكس فاجن في فئة جولف حتى الآن، والذي تبلغ قوتها نحو 333 حصانًا (328 حصانًا) من محرك توربو 2.0 لتر رباعي الأسطوانات "EA888"، مقارنة بسيارة جولف R القياسية، التي تبلغ إنتاجيتها 319 حصانًا وسرعة من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة بسرعة 4.7 ثانية.