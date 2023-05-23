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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر كاديلاك اسكاليد 2023 بالسعودية

كاديلاك اسكاليد 2023 
كاديلاك اسكاليد 2023 

كشفت جنرال موتور المالكة لشركة كاديلاك عن أسعار سيارة  كاديلاك اسكاليد موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات الجديدة ، حيث تنتمي  كاديلاك اسكاليد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعدة الاستخدامات، وتتميز  اسكاليد بمساحاتها الواسعة وتصميمها المميز الذى يعيطا مظهر قوي وأنيق .

كاديلاك اسكاليد موديل 2023 

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أبعاد  كاديلاك اسكاليد

مقصورة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 

تأتي سيارة  كاديلاك اسكاليد موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات الجديدة بطول 5382 مم ، وعرض 2057 مم ، وارتفاع 1946 مم، وطول قاعدة العجلات يصل الي  3071 مم .

محرك كاديلاك اسكاليد

تحصل سيارة  كاديلاك اسكاليد موديل 2023 من فئة الـ SUV علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، ينتج منه قوة 420 حصان، وعزم أقصي للدوران 624 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات، وتتسارع سيارة اسكاليد  من 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعه في مدة 6 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعه .

كاديلاك اسكاليد موديل 2023 

أما بالنسبة الي سيارة اسكاليد V عالية الأداء فـ تم تزويدها بـ محرك 8 أسطوانات سعة 6200 سي سي سوبر تشارج سعة 2650 سي سي، يعطي قوة 682 حصان، وعزم أقصي للدوران  885 نيوتن/متر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من  10 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعه في 4.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 193 كم/ساعه.

سعر  كاديلاك اسكاليد

الفئة الأولي سعرها  387.200 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية سعرها  443 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة سعرها 443 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة 562 ألف ريال سعودي .

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