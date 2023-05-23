مواصفات وسعر كاديلاك اسكاليد 2023 بالسعودية

كشفت جنرال موتور المالكة لشركة كاديلاك عن أسعار سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات الجديدة ، حيث تنتمي كاديلاك اسكاليد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعدة الاستخدامات، وتتميز اسكاليد بمساحاتها الواسعة وتصميمها المميز الذى يعيطا مظهر قوي وأنيق .

كاديلاك اسكاليد موديل 2023

أبعاد كاديلاك اسكاليد

مقصورة كاديلاك اسكاليد موديل 2023

تأتي سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات الجديدة بطول 5382 مم ، وعرض 2057 مم ، وارتفاع 1946 مم، وطول قاعدة العجلات يصل الي 3071 مم .

محرك كاديلاك اسكاليد

تحصل سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 من فئة الـ SUV علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، ينتج منه قوة 420 حصان، وعزم أقصي للدوران 624 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات، وتتسارع سيارة اسكاليد من 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعه في مدة 6 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعه .

كاديلاك اسكاليد موديل 2023

أما بالنسبة الي سيارة اسكاليد V عالية الأداء فـ تم تزويدها بـ محرك 8 أسطوانات سعة 6200 سي سي سوبر تشارج سعة 2650 سي سي، يعطي قوة 682 حصان، وعزم أقصي للدوران 885 نيوتن/متر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعه في 4.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 193 كم/ساعه.

سعر كاديلاك اسكاليد

الفئة الأولي سعرها 387.200 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية سعرها 443 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة سعرها 443 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة 562 ألف ريال سعودي .