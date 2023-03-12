سلطت كاديلاك بعض الضوء على كيفية عمل جناح القيادة الذاتية الجديد ، الذي يطلق عليه اسم Ultra Cruise ، عند طرحه لأول مرة في سيارتها الكهربائية الفارهة الجديدة سيلستك.

وفي الوقت الحالي، تبدو Ultra Cruise نفسها فريدة من نوعها في السوق وقد أبرز كبير مهندسي جنرال موتورز للتو كيف يختلف نهج جنرال موتورز عن الآخرين، حتى أنه أدلى ببعض التعليقات التي يمكن أن يبدو أنها تستهدف تسلا بشكل مباشر.

جنرال موتور تكشف عن برنامجها الجديد للقيادة الذاتية

تعد Ultra Cruise خطوة أعلى من تقنية Super Cruise الرائعة بالفعل من جنرال موتورز، بينما تعمل Super Cruise فقط على الطرق السريعة ، تهدف Ultra Cruise إلى التوسع إلى طرق إضافية، حيث يقول كبير المهندسين، جايسون ديتمان، إنه "سوف ينمو هذا إلى حيث نغطي كل الطرق تقريبًا".

جنرال موتور تكشف عن برنامجها الجديد للقيادة الذاتية

تحولت Super Cruise على مر السنين من ميزة لا تتوفر إلا في الطرازات والطرز المتطورة إلى كونها متوفرة في المزيد من السيارات السائدة، ستتبع Ultra Cruise نفس النمط ولكن في الوقت الحالي ، ستظهر لأول مرة على متن سيارة سليستك الرائدة التي تبلغ تكلفتها 300 ألف دولار.

تقول جنرال موتورز إن نظام Ultra Cruise سيكون قادرًا على التعامل مع 95٪ من سيناريوهات القيادة ، لكنه سيعيد التحكم إلى السائق في أشياء مثل الممرات الدائرية أو ركن السيارة في ممر السيارة.

جنرال موتور تكشف عن برنامجها الجديد للقيادة الذاتية

تقول Autonews أن ديتمان وعد بأن الاختبار الذي لا يتم على الطرق العامة، سيتم إجراؤه قبل أن يكون متاحًا للسائقين.

تراهن شركة جنرال موتورز على أنها أكثر أمانًا للاختبار بشكل خاص قبل طرح البرامج للجمهور، ويعتبر ذلك عكس سياسة منافستها تسلا ، التي تختبر علنًا برنامجها التجريبي مع أي شخص يشترك في (ويدفع مقابل) الطيار الآلي أو القيادة الذاتية الكاملة، يعني هذا الاختلاف أن كاديلاك سيلستك قد لا تصل بالفعل إلى العملاء بالنسخة الكاملة من Ultra Cruise.