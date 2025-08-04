أعلام مصر ترفرف في الهرم.. شباب مدرسة هشام شتا يشعلون انطلاقة الشيوخ

في مشهد انتخابي لافت حمل طابعًا وطنيًا مميزًا، توافد العشرات من الشباب والفتيات، صباح اليوم الإثنين، إلى مدرسة هشام شتا بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات داعمة للاستقرار، مع انطلاق اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ورصدت عدسة صدى البلد أجواء حماسية أمام مقر اللجنة، وسط طوابير امتدت منذ الصباح الباكر، بمشاركة واضحة من السيدات وكبار السن، في ظل إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان انسيابية وسلامة عملية التصويت.

وانطلقت عمليات الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، قبل أن تُستكمل يومها الثاني غدًا الثلاثاء، باعتباره آخر أيام التصويت داخل مصر، بالتزامن مع استمرار العملية بالخارج.

وتُجرى الانتخابات داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، موزعة على 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم المغلقة، لتغطية كافة المحافظات وتيسير وصول الناخبين إلى مقارهم الانتخابية.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" السباق الانتخابي لنظام القوائم دون منافسة، على أن يُشترط حصولها على 5% من إجمالي أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للفوز بالمقاعد.

أما على النظام الفردي، فتدور المنافسة بين 424 مرشحًا، بواقع 183 مرشحًا مستقلًا و241 ممثلًا لأحزاب سياسية، وسط توقعات بإقبال كبير خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية.

وفي محافظة الجيزة، تم تجهيز 492 لجنة فرعية موزعة على مختلف مناطق وأحياء المحافظة، وسط تنسيق كامل بين الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين محيط اللجان وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.