وكيلة مجلس الشيوخ تدلي بصوتها في الانتخابات.. وتدعو المواطنين للمشاركة

أدلت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ صباح اليوم بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني وذلك امام لجنة مدرسة الشهيد محمد صالح علي السماك بقسم أول الإسماعيلية.

وأكدت “فوزي” أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني تمثل واجبًا على كل مواطن حريص على مستقبل الوطن واستقراره. وشددت على أن الانتخابات تُعد الوسيلة الديمقراطية للتعبير عن الرأي، وتمثل مشاركة حقيقية وفعالة من الناخب في عملية صنع القرار.

وأشادت وكيلة المجلس بما وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات من تنظيم دقيق وتيسيرات ملموسة داخل اللجان الانتخابية، بما يضمن راحة المواطنين وسلاسة إجراءات التصويت، ويعكس الحرص على إنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية.

كما نوهت بأن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على ضمان انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية في ظل مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في قلب عملية البناء والتنمية.

واختتمت تصريحاتها بدعوة جموع المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في اختيار من يمثلهم، لا سيما المرشحين القادرين على التعبير عن القضايا الوطنية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في دعم مسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار.