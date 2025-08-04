غرفة عمليات مستقبل وطن تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات

واصلت غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن، انعقادها لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، التي تجري داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري.



جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، والنائب محمد الجارحي، والنائب عاطف ناصر، والنائب يحيى العيسوي، الأمناء العام المساعدون للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، فضلاً عن مشاركة أعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية بالكامل.

وتتابع غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، على مدار الساعة كافة التطورات الخاصة بالعملية الانتخابية، لضمان انتظامها وسيرها بشكل ديمقراطي وشفاف، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.