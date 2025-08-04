على أنغام تسلم الأيادي.. وزراء مصر ينتخبون مرشحي الشيوخ | شاهد

قالت نورهان عادل مراسلة قناة صدى البلد، إن اللجان الانتخابية بمجلس الشيوخ، فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وأن أول من أدلى بصوته في اللجنة التي تقف أمامها بالقاهرة، كان المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال.

وأضافت، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قام بالتصويت في نفس اللجنة، وأن اللحظات الأولى من الانتخابات تشهد اقبال كبير من المواطنين وتحديدًا الشباب.

ولفتت إلى أنه منذ فتح اللجان وهناك اقبال كبير من المواطنين، والكثير كان ينتظر أمام اللجان قبل فتح التصويت.

وفي أثناء عرض الفيديو، وحديث المراسلة كان أغاني بشرة خير، تردد وسط فرحة الكثير من المواطنين.