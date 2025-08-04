غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات| صور

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري متابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، منذ الساعات الأولى لفتح اللجان في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الحزب أن تقاريره الميدانية تشير إلى انتظام التصويت في جميع الدوائر، وسط إقبال متزايد من المواطنين، من مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب، إلى جانب مشاركة ملحوظة من السيدات وكبار السن، في مشهد يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا، وإيمانًا بأهمية المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

ويواصل الحزب عبر أماناته في المحافظات رصد كافة التطورات أولًا بأول، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتوفير مناخ آمن ومنظم للناخبين.

وأشاد "الشعب الجمهوري" بالجهود الوطنية التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية لتيسير عملية الاقتراع على المواطنين، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري، وقدرته على دعم مسار الدولة من خلال المشاركة الفعالة.

ودعا الحزب جميع المواطنين إلى مواصلة التوافد على اللجان، لأن المشاركة هي حجر الأساس لدولة ديمقراطية حديثة تقوم على الإرادة الشعبية والتعددية السياسية.