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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضياء رشوان: الحوار الوطني ليس قبة البرلمان ولا يهدف لمحاسبة الحكومة

ضياء رشوان - المنسق
ضياء رشوان - المنسق العام للحوار الوطني

طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلي دمج وزارة الصناعة مع قطاع الأعمال مضيفا:  لم نر منها إلا خصخصة وتصفية".

 

وانتقد البرلسي حديث المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بشأن المشاكل المطروحة من المشاركين فى الجلسة الأولي، حيث وصفها بأنها ليست بجديدة، مؤكدا أن المشاكل ليست بجديدة لأن الحكومة ليس لديها ما تقدمه وأنه غذا لديها ما تقدمه لم نكن بحاجة للجنة لبحث مشاكل الصناعة بالحوار الوطني.

وطالب خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، الحكومة بإعلان الجدول الزمني لانتهاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لافتا إلى ضرورة إطلاق حملة قومية لتوعية الشباب وصغار المصنعين حول أهمية المشروعات الصغيرة لتقيل الفاتورة الاستيرادية والنقد الأجنبي.

 

وأشار إلى ضرورة التوجه نحو المدن الصناعية من خلال المدن القائمة فى المحلة وكفر الدوار والاهتمام بها وليس إطلاق مدن جديدة، مقترحا تقديم مشروع بعنوان: "المحلة الكبري ذات طابع خاص" للأمانة الفنية للحوار.

 

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تعليقاً على مهاجمة النائب أحمد بلال البرلسى لممثل الحكومة في جلسات الحوار الوطني، نحن هنا لسنا لمحاسبة الحكومة ولا للآخرين وإن كانت القاعة للحساب فكلنا نستحق الحساب.

 

وأشار المنسق العام للحوار الوطني خلال مداخلته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إلى أن حضور الحكومة للجلسات النقاشية تم بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء الذي رحب بحضور أيا من ممثلى الحكومة للجلسات.

 

وأكد رشوان، أن حضور الحكومة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني أمر مهم، وتابع: "من قواعد الحوار أننا هنا لسنا جهة رقابية"، مطالبا أعضاء مجلس النواب بضرورة محاسبة الحكومة، وتابع قائلا: "أرجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية في البرلمان لمحاسبة الحكومة".

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