أخبار التكنولوجيا| أوبو تطلق رسميًا OPPO K11x بسعر رخيص.. وأخطر 3 مشكلات تواجه بطارية هاتفك وكيفية حلها

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد هاتف Galaxy A23 واحدا من أكثر هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج تميزا حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب سعر مناسب للغاية.



يمكن أن تجعل مشكلات بطارية هواتف أندرويد الاستخدام اليومي للهاتف أمرًا صعبا ومؤرقا للغاية، وسواء كان شحن هاتفك بطيئًا جدًا أو يتم تفريغه بسرعة كبيرة ، فهناك طرق لإصلاحه بدلا من تغيير البطارية أو حتى الهاتف بشكل كامل.

يُعد هاتف Redmi Note 12 Pro Plus الذي أطلقته شركة شاومي مؤخرا واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، ويقدم ميزات على مستوى الهواتف الرائدة أيضا لما له من إمكانات كبيرة إلى جانب تكلفة بسيطة.



قال رجل الأعمال والشريك المؤسس لمايكروسوفت، بيل جيتس، إن الذكاء الاصطناعي سيلغي الحاجة إلى محركات البحث تمامًا خلال الفترة القادمة، وذلك في إشارة إلى التهديد الذي قد تواجهه شركة جوجل إذا ما حدث ذلك.



أطلقت شركة أوبو الصينية رسميا هاتفها المميز OPPO K11x مع عدد من المواصفات الفائقة بالإضافة إلى سعر رخيص يناسب الكثير من المستخدمين، ويعد أفضل ما حصل عليه الهاتف هو معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل.



تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق هاتف مميز خلال الأسابيع المقبلة بسعر مناسب للغاية لكي يتوافق مع قدرات الشباب والفئة المتوسطة، وسيضم عددا من المواصفات القياسية والتي تقدم شاشة وكاميرا فائقة الدقة مع تحسينات وميزات جديدة تصل لأكثر من 30 ميزة.



بدأت الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في احتلال الوظائف من البشر، حيث كشف الرئيس التنفيذي لشركة تمولها شركة OpenAI ، المخترعة لـ ChatGPT ، أن هناك بالفعل روبوتات موجودة حاليا جاهزة لاستلام وظائفها الجديدة ومنها العمل كممرضة أو بارمان، يمكنه التقاط الأشياء بأذرع تشبه الإنسان، وبالفعل دخل الخدمة في الولايات المتحدة.