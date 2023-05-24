أخطر 3 مشكلات تواجه بطارية هاتفك وكيفية حلها

يمكن أن تجعل مشكلات بطارية هواتف أندرويد الاستخدام اليومي للهاتف أمرًا صعبا ومؤرقا للغاية، وسواء كان شحن هاتفك بطيئًا جدًا أو يتم تفريغه بسرعة كبيرة ، فهناك طرق لإصلاحه بدلا من تغيير البطارية أو حتى الهاتف بشكل كامل.

وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عدد من المشكلات الخطيرة التي تواجه بطاريات هواتف أندرويد والتي تؤرق استخدامهم للهواتف، والتي يمكن حلها من خلال عدد من الطرق المختلفة.

1. الشحن ببطء شديد



عندما يتم شحن هاتفك ببطء شديد ، فغالبًا ما تكون هناك مشكلة في الكابل أو المحول أو منفذ USB على الهاتف، ويمكنك تجربة محول وكابل مختلفين ومحاولة تنظيف المنفذ USB، وإذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع ، فتأكد من أن الشاحن يخرج الطاقة بنفس المستوى أو أعلى مما يتطلبه هاتفك.

وإذا كان هاتفك يدعم الشحن بقدرة 30 وات وكنت تستخدم شاحنًا بقوة 20 وات ، فسيتم شحنه عند 20 وات وسيستغرق وقتًا أطول بكثير مما يمكن أن يفعله، أما إذا كنت تستخدم شاحن 40 وات بدلاً من ذلك ، فسيتم شحن الهاتف بسرعة قصوى تبلغ 30 وات.

2. تفريغ الشحن بسرعة كبيرة

في حين أن الاستخدام الكثيف يمكن أن يستنزف بطارية الهاتف بسرعة ، فقد تواجه نفاد شحن البطارية بسرعة كبيرة، وإذا كنت تستخدم هاتفك بشكل طبيعي وتم تمكين البطارية التكيفية ، ولكن البطارية تنخفض بشكل أسرع من المعتاد ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك محاولة إصلاحها.

وأول شيء تريد القيام به هو التحقق من استخدام بطارية هاتفك الأندرويد من خلال :

ادخل على الإعدادات ثم البطارية ثم استخدام البطارية، وسيعرض هذا التطبيقات التي تستخدمها ومقدار البطارية التي تستخدمها ، مما يضع المستخدمين الأثقل وزنًا في الأعلى.

انقر فوق أي من التطبيقات الموجودة في قسم استخدام البطارية وانقر فوق Force stop لتعطيلها مؤقتا، كما يمكنك ضبط حالة التطبيق على "محسن" أو "مقيَّد" لتقليل استخدام بطارية التطبيق عندما يكون الهاتف في وضع الخمول.

يمكنك أيضًا ضبط بعض الإعدادات ذات الصلة لإبطاء معدل تفريغ هاتفك إعدادان يمكن أن يساعد في تضمين السطوع التكيفي وموفر البطارية.

لتنشيط السطوع التكيفي ، افتح الإعدادات ثم العرض وقم بتشغيل السطوع التكيفي.



لتمكين Battery Saver ، توجه إلى الإعدادات ثم البطارية ثم ميزة Battery Saver وقم بتشغيل استخدام وتفعيل Battery Saver.

3. الشحن أبطأ من المتوقع



قد يكون لديك هاتف بشحن سريع ، لكنك لا تحصل على سرعات الشحن التي تتوقعها، وإذا كنت قد تحققت بالفعل من المحول والكابل ومنفذ USB ، فقد تكون مشكلة مختلفة تمامًا، هناك طريقتان يمكنك محاولة حل هذه المشكلة.

قم بتشغيل الوضع الآمن: يعمل الوضع الآمن على تشغيل على هاتفك في بيئة تقيد تشغيل تطبيقات الجهات الخارجية، وقد يؤدي تمكين الوضع الآمن في الهاتف إلى حل مشكلة الشحن البطيء إذا كانت ناتجة عن خلل في البرنامج.



الشحن أثناء إيقاف تشغيل الهاتف: وإذا لم يؤد شحن هاتفك بعد إعادة التشغيل أو التشغيل في الوضع الآمن إلى حل المشكلة ، فيمكنك محاولة شحنه أثناء إيقاف تشغيله، وسيعمل هذا فقط مع أجهزة معينة ، حيث أن العديد من الهواتف الحديثة لن تسمح بالشحن أثناء إيقاف تشغيلها.