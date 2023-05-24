بسعر مناسب جدا .. أفضل موبايل قادم من شاومي للشباب والفئة المتوسطة

تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق هاتف مميز خلال الأسابيع المقبلة بسعر مناسب للغاية لكي يتوافق مع قدرات الشباب والفئة المتوسطة، وسيضم عددا من المواصفات القياسية والتي تقدم شاشة وكاميرا فائقة الدقة مع تحسينات وميزات جديدة تصل لأكثر من 30 ميزة.

وبحسب موقع GSMArena فإن شاومي قد اقتربت بالفعل من إطلاق هاتفها Xiaomi Civi 3 حيث قد يصدر بحلول نهاية شهر مايو الحالي أو بداية شهر يونيو، حيث حصل على عدد كبير من الشهادات والاعتمادات من قبل وكالات الهواتف الذكية.

ويأتي هاتف شاومي Xiaomi Civi 3، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.55 بوصة ، وبجودة عرض +FHD ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، مع ميزات Dolby Vision و + HDR10، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة.



وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi Civi 3 كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بعدسة واسعة بمستشعر Sony IMX800 دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا ultrawide دقة 20 ميجا بيكسل، مع كاميرا ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، مع ميزات HDR و panorama و فلاش LED مزدوج، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi Civi 3 بمعالج من نوع Mediatek Dimensity 8200 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع معالج رسوميات من نوع Mali-G610 MC6، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت.

وسيحتوي هاتف شاومي Xiaomi Civi 3 على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، كما سيحصل على عدد من الخيارات اللونية.