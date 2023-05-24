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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات بسيطة لحماية سيارتك من أشعة الشمس| تعرف عليها

حماية السيارة من
حماية السيارة من التعرض للأشعة الشمس

يعاني كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري ، بالتالي ينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة، حيث ترتفع الدرجات كل عام عن العام الذى يسبقه، ومن هنا يجب اجتناب التعرض لأشعة الشمس خصوصا فوق البنفسجية .

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حماية السيارة من التعرض للأشعة الشمس 

تأثر أشعة الشمس الفوق بنفسجية علي السيارات بطرق مختلفة، ويعرض ذلك السيارة للتلف، مما يجعل قيمة السيارة منخفضة، بالإضافة الي أن تعرض السيارة لأشعة الشمس سواء وهي تتحرك أو متوقفة يحدث بها أضرار كبيرة ويجعل السفر غير مريح بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتعرض السيارة لأشعة الشمس بشكل مباشر .

حماية السيارة من التعرض للأشعة الشمس 

يعرض موقع صدى البلد إرشادات بسيطة تحمي السيارة من أشعة الشمس الضارة :


1- تظليل النوافذ .

2- استخدام ستائر لنوافذ السيارة .

3- استخدام غطاء للسيارة .


- الأشعة الفوق البنفسجية تحدث الأضرار التالية بالسيارة :

حماية السيارة من التعرض للأشعة الشمس 

1- تجعل طلاء السيارة باهت .

2- تدهور حالة مكونات المطاط والبلاستيك ز

3- تأثر لوحات القيادة .

4- تأثر علي المقاعد خاصة الجلد والفينيل .

حماية السيارة من التعرض للأشعة الشمس 

بالإضافة الي أن الأشعة الفوق البنفسجية تحلل المطاط وتأثر علي أجزاء السيارة المصنوعة من الفينيل والجلد اذا تعرضت لأشعة الشمس لوقت طويل مع مرور الوقت.

- كيفية حماية السيارة من الشمس :

1- اختيار لون سيارة فاتح مثل الأبيض .

2- تجنب شراء السيارة ذات الطلاء الباهت.

3- ركن السيارة  في الظل .

4-  تنظيف السيارة .

5- شمع طلاء وحماية للسيارة .

6- استخدم غطاء عند ركن السيارة .

حماية السيارة من التعرض للأشعة الشمس 

والجدير بالذكر أن استخدام طبقة واقية أو زجاج ملون يساعدوا على حجب تعرض أجزاء السيارة الداخلية من الأشعة فوق البنفسجية.

تظليل النوافذ استخدام ستائر لنوافذ السيارة تأثر لوحات القيادة ركن السيارة في الظل غسيل وتنظيف السيارة

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