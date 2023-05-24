عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الجمع بين صلاة الحاجة والاستخارة وقيام الليل بنية واحدة.. الإفتاء ترد

صدى البلد

أصلي ركعتين بعد العشاء بنية قيام الليل والاستخارة والحاجة ثم أصلى الشفع والوتر، فهل يجوز ذلك مع الجمع بثلاث نيات ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن هناك صلوات خمسا يجوز ويصح ادراجها تحت صلوات اخرى فهى صلوات غير مقصودة لذاتها فيمكن ان أصلى ركعتين بنية سنة العشاء الراتبة ويمكن ادراج فيها سنة الاحرام وتحية المسجد وصلاة قضاء الحاجة والاستخارة.

وأشار الى أن دعاء صلاة قضاء الحاجة وصلاة الاستخارة مكانهما بعد الصلاة بالترتيب كما ورد بالحديث فإذا أتى الانسان بدعائهما  فى السجود او فى التشهد وقبل التسليم فلا مانع.

للباحثين عن وظيفة| ردّد هذا الدعاء يرزقك الله بالعمل من حيث لا تحتسب

نومي ثقيل وتفوتني صلاة الفجر ماذا أفعل ؟

الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ  محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

وأجاب " عبد السميع"،  أن صلاة الحاجة عن رغبة في تحقيق المطلوب، والاستخارة للخيرة في أمر ما يحتار فيه الإنسان .

وأضاف أن صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة الفرق بينهما فى أمرين هما السبب والكيفية، فصلاة الاستخارة تصلى عندما يكون الإنسان مترددا بين أمرين فيصلى استخارة حتى يبين له الله أفضلهما، أما صلاة الحاجة يصليها الإنسان عندما يريد من الله تحقيق أمر معين، كمن يريد أن يحقق الله له أمنية أو ان يشفي مريض له.

وتابع: أن صلاة الاستخارة هي طلب الخيرة، ومعناها: أن يطلب المسلم في دعاء صلاة الاستخارة من ربه سبحانه وتعالى أن يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه، وهي سنة لمن أراد الإقدام على أي أمر، وهما ركعتان الأولى يقرأ الفاتحة الكافرون والثانية الفاتحة والإخلاص، وبعدما يسلم ويدعى بدعاء الإستخارة: وهو «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته فيقول مثلًا هذا السفر..) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (السفر أو الزواج) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به»، ثم بعد ذلك يرى ما يجد قلبه فيه أو ما يميل اليه قلبه فيعمل به.

كيفية صلاة الحاجة

صلاة الحاجة تؤدى ركعتين بتسليمةٍ واحدةٍ، ثم التوجّه إلى الله -تعالى- والثناء عليه، والصلاة على النبي محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ يسأل العبد حاجته من الله عز وجل ، فقد جاء بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا ومؤخرا).

تعدّدت آراء العلماء في عدد ركعات صلاة الحاجة، وذهبوا في ذلك إلى عدة أقوالٍ بيانها فيما يأتي:

الرأي الأول: قال المالكية والحنابلة والشافعية إنّ صلاة الحاجة ركعتان.

الرأي الثاني: تؤدّى صلاة الحاجة أربع ركعاتٍ.

الرأي الثالث: قال الغزالي إنّ صلاة الحاجة اثنتا عشرة ركعةً.

10 كلمات فيها معجزة ترزقك بالحج والعمرة.. رددها بيقين لتكون من ضيوف الرحمن

الاقتراض للحج.. دار الإفتاء: يجوز بشرط

دعاء صلاة قضاء الحاجة

الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لعبد عند الله حاجة او بني آدم فقام فتوضأ وأحسن الوضوء ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: "لا إله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربي لا تجعل ذنبا الا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين "ثم يدعو بعد ذلك بخيري الدنيا والآخرة وسيجاب بإذن الله تعالى.

دعاء صلاة الحاجة

وردت العديد من الروايات المتعلّقة بدعاء صلاة الحاجة، ويرجع ذلك إلى تعدّد الروايات، يُذكر منها: (اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لتقضى ليَ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ)،[١١] فالعبد يطلب ويسأل الله -تعالى- بشفاعة النبي محمدٍ -صلّى الله عليه وسلّم- ووسيلته، المتّصف بصفة الرحمة أن يقضي الله حاجته، أي أنّ تكون شفاعة النبي سببًا للعبد في تحقيق حاجته.(اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ). (لا إلهَ إلَّا اللهُ الحَليمُ الكريمُ، سُبحانَ اللهِ ربِّ العَرشِ العظيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أسألُكَ موجِباتِ رَحمتِك*، وعزائمَ مَغفرتِكَ*، والغَنيمةَ* مِن كلِّ بِرٍّ، والسَّلامةَ* مِن كلِّ إثمٍ لا تدَعْ لِي ذَنبًا إلَّا غفرتَه ولا همًّا إلَّا فَرجتَه*، ولا حاجةً هيَ لكَ رضًا إلَّا قضيتَها يا أَرحمَ الرَّاحِمينَ).

دعاء صلاة قضاء الحاجة دعاء صلاة الحاجة الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة كيفية صلاة الحاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

ارجع وأنا هصلح اللي ضايقك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى أحمد بغدودة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

شاهد| رئيس الإمارات يتجول برفقة رئيس المجلس الانتقالي اليمني بين عامة الناس

رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تحدثنا بكل شفافية في الحوار الوطني

طلب منها الاعتزال.. متى تنفذ دينا الشربيني نصيحة والدها

مشيرة خطاب: نحتاج إلى إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين عن جريمة التحرش

موقع صدى البلد تقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول طوافي الإفاضة والوداع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ