10 فوائد لتناول الخوخ| تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الخوخ .

1. يحتوي الخوخ على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم والحديد.

2. يساعد الخوخ على تخفيف الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على الألياف الغذائية.

3. يساعد الخوخ على تحسين صحة البشرة والحفاظ على شبابها، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

4. يعتبر الخوخ منخفض السعرات الحرارية، ويمكن استخدامه في النظام الغذائي لفقدان الوزن.

5. يحتوي الخوخ على مركبات مضادة للأورام ويمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

6. يساهم الخوخ في تعزيز صحة العين ويقيها من أمراض العين المتعلقة بالشيخوخة.

7. يعتبر الخوخ من المصادر الجيدة للبيتا كاروتين والفيتامينات والأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على تعزيز الصحة العامة.

8. يمكن استخدام الخوخ في العديد من الوصفات الصحية، مثل السلطات والعصائر والمربيات.

9. يمكن استخدام الخوخ لتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وغيرها من الأمراض الموجودة في الجهاز العضلي الهيكلي.

10. يحتوي الخوخ على مواد تساعد في تحسين الصحة النفسية وتقليل مستويات القلق والتوتر.