قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت مؤسسات الأسرى إن “قوات الاحتلال اعتقلت نحو 18 فلسطينيا من الضفة الغربية غالبيتهم من مخيم عقبة جبر بأريحا”.

وأعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن قلقها من استمرار الهجمة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان لها “إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مخيم عقبة جبر / أريحا طالت حصيلتها عشرات المواطنين، حيث لم يسلم المعتقلين من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاط، بالإضافة إلى التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم”.