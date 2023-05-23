إصابة فلسطينيين واعتقال 4 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال بجنين وبيت لحم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 2 فلسطينين، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن شابين من مخيم جنين أصيبا برصاص الاحتلال وهما داخل مركبتهما، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام على الفلسطينين.

وأضافوا أن أحد الشابين أصيب بالرصاص في الصدر بجروح خطيرة، والثاني بشظايا وجرى نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد عايد أبو الرب ومصطفى عزام الظاهر بعد مداهمة منزلهما.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً ثلاثة شبان من بيت لحم.

وصرحت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جبر جمال ديرية (26 عاما) من بلدة بيت فجار، ومحمود حسين صلاح (18 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم ، وقصي عدلي حمامرة (20 عاما) من قرية حوسان غربا، بعد تفتيش منازلهما.

