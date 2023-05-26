قاتل واتساب.. كيف تستخدم تطبيق المراسلة الآمن سيجنال Signal

الخصوصية، من أبرز السمات التي يتمتع بها تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، فهو من أحد أهم الوظائف التي تقدمها الخدمة، مما جعل التطبيق يتصدر قائمة أهم التطبيقات الآمنة بسبب ميزاته التي تركز على الخصوصية والتشفير.

فإذا كنت مستخدما جديدا وتتطع إلى استخدام تطبيق سيجنال، ولا تعرف من أين تبدأ، فإليك دليلا شاملا حول كيفية بدء استخدام سيجنال Signal، وفقا لما ذكره موقع "makeuseof".

كيف يعمل تطبيق سيجنال Signal؟

سيجنال هو تطبيق مراسلة مجاني مفتوح المصدر يوفر تشفيرا شاملا للاتصال الآمن، ويضمن التطبيق الذي طورته مؤسسة Signal Foundation غير الربحية، أن رسائلك ومكالماتك الصوتية ومكالمات الفيديو والمحتويات المشتركة الأخرى مشفرة ولا يمكن الوصول إليها إلا لك وللمستلم المقصود.

يمكنك إنشاء حسابا بواطة رقم الهاتف الخاص بك وإضافة جهات اتصال وبدء المراسلة، ويتيح لك التطبيق أيضا إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين، يتمثل الاختلاف بين تطبيق Signal وتطبيقات المراسلة الأخرى في التزامه المتصور بالخصوصية والأمان.

تطبيق سيجنال Signal

كيفية استخدام تطبيق سيجنال Signal؟

لبدء استخدام سيجنال، قم بتنزيل التطبيق وتثبيته من متجر التطبيقات بجهازك، بمجرد التثبيت، يمكنك إنشاء حساب عن طريق إدخال رقم هاتفك وإعداد ملف تعريف، وستحتاج بعد ذلك إلى التحقق من رقم الهاتف باستخدام رمز يستخدم لمرة واحدة فقط.

ازاى تضيف جهات اتصال على تطبيق سيجنال؟

يمكنك إضافة جهات اتصالك إلى تطبيق سيجنال، عن طريق مزامنة دفتر العناوين الخاص بك مع التطبيق، حيث يكتشف تطبيق Signal جهات الاتصال تلقائيا ويضيفها إلى قائمة دردشاتك بالتطبيق، يمكنك دعوة جهات اتصال لا تستخدم سيجنال بالفعل للانضمام إليك عن طريق النقر على Invite to Signal في نهاية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

ابدأ في مراسلة أصدقائك

بمجرد إضافة جهات اتصالك، يمكنك بدء المراسلة بالنقر فوق أيقونة الدردشة في الجزء السفلي من التطبيق، وتحديد جهة اتصال لبدء المراسلة، ويمنحك سيجنال ميزة عظيمة تجعله مختلفا عن تطبيقات المراسلة الأخرى، وهي جدولة الرسائل والتي تتيح لك وضع إطارا زمنيا لتسليم لاحقا بعد كتابتها.

وذلك بالضغط على أيقونة الإرسال لبضع ثوان، حيث يمكنك الاختيار من بين فترات قليلة محددة مسبقا للتسليم المتأخر أو اختيار تاريخ ووقت مخصصين، كما تقدم خدمة المراسلة المشفرة خاصية الرسائل المختفية، والتي تتيح لك إرسال رسائل يتم حذفها تلقائيا بعد فترة محددة من إرسالها.

ولتمكين هذه الميزة> افتح المحادثة> ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال أعلى نافذة الدردشة> ثم اضغط فوق Disappearing Messages> وفي الخطوة التالية حدد الحد الزمني المفضل لديك لحذف الرسائل المرسلة.

إجراء المكالمات على تطبيق سيجنال

كيفية إجراء المكالمات على تطبيق سيجنال Signal؟

تقدم منصة سيجنال أيضا إمكانية إجراء مكالمات الصوت والفيديو، ولإجراء مكالمة> افتح نافذة المحادثة> ثم انقر على أيقونة الهاتف أو الفيديو في الجزء العلوي من نافذة الدردشة> ويتيح لك التطبيق إجراء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 40 مشاركا في المكالمة الواحدة.

كيفية مشاركة الملفات على سيجنال Signal؟

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات الصوتية مع مستخدمين آخرين على تطبيق سجنال، وللقيام بذلك، افتح نافذة المحادثة> اضغط على أيقونة علامة الجمع (+)> سيؤدي هذا إلى فتح نافذة بها خيارات لاختيار نوع الملف المفضل لديك> يمكنك أيضا اختيار مشاركة موقعك مع مستخدمين آخرين وإجراء مدفوعات باستخدام التطبيق.

وكما يحتوي التطبيق أيضا على ميزة مضمنة تتيح لك تعتيم الوجوه في الصور قبل إرسالها، ولتعتيم الوجوه على تطبيق Signal> افتح نافذة المحادثة واضغط على أيقونة الكاميرا وحدد صورة> ثم اضغط على أيقونة العلامة> ثم على أيقونة “لوحة الداما” للوصول إلى واجهة التمويه.

مشاركة الملفات على سيجنال

كيفية استخدام خاصية القصص على سيجنال Signal؟

قدمت سيجنال ميزة القصص Stories الخاصة بها في عام 2022 للسماح للمستخدمين بمشاركة سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو مع جهات الاتصال الخاصة بهم تختفي بعد مشاركتها بـ 24 ساعة، ولعرض قصص جهات الاتصال الخاصة بك، قم بالتبديل إلى علامة التبويب القصص في الجزء السفلي الأيمن من نافذة التطبيق، وستتمكن من عرض القصص من جهات الاتصال الخاصة بك ونشر قصصك الخاصة.

وإذا كنت لا تفضل استخدام ميزة القصص، فقم بإيقاف تشغيلها في إعداداتك، كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق، والنقر على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن من النافذة، وتحديد القصص ثم النقر على إيقاف تشغيل القصص.