أخبار الفن| حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني.. نادية مصطفى تغازل زوجها

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها نادية مصطفى تغازل زوجها، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

يستعد نجم الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس، يوم 23 يونيو 2023، وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنان محمد فؤاد، بعد حفله الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليلة أمس الخميس 25 مايو.

يحتفل اليوم الجمعة 26 مايو، ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» بزفافه، في أحد الكنائس المصرية، بحضور الأهل والأصدقاء.

تولى الفنان مصطفى كامل، منصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)، وذلك بعد البيان الذي أصدره الاتحاد العام، اليوم الجمعة، ليعلن فيه عن القرار.

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

حطم الفنان حسين الجسمي الرقم القياسي في حفله المرتقب يوم 3 يونيو 2023، بنفاد جميع تذاكر الحضور خلال أقل من 15 دقيقة من وقت إعلان الحفل بين الجمهور الأردني، بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد السيف، في المدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمّان.

تألقت السينما المغربية بمهرجان كان السينمائي الدولي بمخرجاتها ومخرجيها الشبان، إذ فازت أسماء المدير بجائزة الإخراج عن فيلمها "كذب أبيض"، ونال كمال لزرق جائزة لجنة التحكيم عن فيلمه "عصابات" في قسم "نظرة ما".

احتفلت الفنانة نادية مصطفى بطرح أغنية يسلملي ذوقهم، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الاصدقاء والمقربين بالوسط الفني.

نشرت الفنانة مي كساب، صورة لها عبر “ستوري” حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها من حفل زفاف ابنة شقيقتها.

استكمل الفنان ماجد الكدواني، حفل زفاف ابنه يوسف على المهندسة كارلا منصور، في أحد فنادق القاهرة، بعد أن تم الزفاف في أحد الكنائس بعد عصر اليوم الجمعة 26 مايو.

ظهر الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، في حفل زفافه وهو يقبل رأس عروسه المهندسة كارلا منصور، في لقطة رومانسية جمعت بين العروسين.

شهد المؤتمر الصحفي لـ الفنانة نادية مصطفى، لقطة رومانسية مع زوجها الفنان أركان فؤاد، خلال احتفالية أغنية يسلملي ذوقهم، بأحد الفنادق.