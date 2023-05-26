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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كذب أبيض و عصابات.. جوائز للسينما المغربية ضمن مسابقة نظرة ما بمهرجان كان

فيلم كذب أبيض
فيلم كذب أبيض

 

تألقت السينما المغربية بمهرجان كان السينمائي الدولي بمخرجاتها ومخرجيها الشبان، إذ فازت أسماء المدير  بجائزة الإخراج عن فيلمها "كذب أبيض"،  ونال كمال لزرق جائزة لجنة التحكيم عن فيلمه "عصابات" في قسم "نظرة ما".

وتختتم فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، مساء السبت، بعدما استمرت منذ انطلاقها منذ يوم 16 الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

 

مهرجان كان السينمائى الدولى 

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة،وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرينكورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقاد إلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية.

وشهدت سجادة مهرجان كان الحمراء تظاهرة من عدد من الشخصيات الإيرانية لدعم صناع السينما المستقلة، وحركات التشجيع على حرية المرأة بعد الانتهاكات التي يتعرضون لها في بلادهم.

وحرصت جينيفر لورانس على التواجد والتقاط الصور بجوار أبطال فيلمها الجديد Bread and Roses قبل عرضه مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو عمل وثائقي يستكشف حياة متظاهرات إيرانيات.

جينيفر لورانس الحائزة على الأوسكارهي منتجة فيلم Bread and Roses، الذي وصف على أنه يمنح المرأة الإيرانية صوتا للتعبير عن حقوقها ومعاناتها.

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