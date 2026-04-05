تفاصيل ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب داخل شقة سكنية في أسوان

نجح رجال مباحث قسم شرطة ثانى أسوان، مساء اليوم، فى القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة العثور على شاب جثة هامدة بطعنة في الرقبة بآلة حادة داخل شقة سكنية بمنطقة السيل ، وكشف الغموض وراء الجريمة بالكامل.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم كان صديق المجني عليه، وكانا متواجدين معاً بمسرح الجريمة، حيث تحولت وصلة هزار بينهما إلى جدال حاد، أدى إلى تعدي المتهم على المجني عليه وطعنه طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته، ثم فر هاربًا من مكان الحادث.

انتقلت قوة من رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ أسوان إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعاينة مكان الحادث، وجمع الأدلة الأولية، وسؤال شهود العيان للتأكد من صحة البلاغ وتحديد مجريات الحادث بدقة.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي رجال مباحث قسم شرطة ثاى أسوان بلاغ يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم في منطقة السيل.

وتبين أن الجريمة وقعت داخل شقة سكنية بمنطقة السيل، حيث تم العثور على الشاب مصاب بطعنة في الرقبة أودت بحياته، فيما فر الجاني من مكان الحادث تارك الضحية جثة هامدة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المجني عليه يدعى محمود . أ 31 سنة ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أسوان العمومية، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تم تحرير محضر رسمى بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها على الفور، للوقوف على جميع ملابسات الجريمة وكشف ظروفها وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.