قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مش تريند| صاحبة فيديو سوبر ماركت التجمع: وجدت منتجات منتهية الصلاحية.. وابني يعاني مشاكل صحية

جزء من الفيديو المنتشر
جزء من الفيديو المنتشر
رنا أشرف

خلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما كشفت إحدى السيدات عن وجود منتجات منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت الشهيرة بمنطقة التجمع، موثقة ما حدث لحظة بلحظة.

وأوضحت السيدة مروة، أن نشر الفيديو لم يكن بهدف إثارة الجدل أو السعي وراء التريند، وإنما بدافع التوعية وحماية المستهلكين، خاصة في ظل خطورة تداول سلع غير صالحة للاستهلاك، مؤكدة أن الهدف الأساسي من توثيق الواقعة هو التنبيه إلى ضرورة الانتباه لمثل هذه المخالفات وعدم التهاون معها.

صورت الفيديو عشان اوثق المخالفة مش عشان الشهرة

وقالت السيدة مروة صاحبة الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها اعتادت شراء احتياجات منزلها من  السوبر ماركت الشهير في منطقة التجمع، خاصة أنه يعمل على مدار 24 ساعة، موضحة أنها تفضل شراء الخضروات والفاكهة بنفسها لضمان جودتها وعدم الاعتماد على الطلبات أونلاين.

وأضافت: “في يوم الواقعة، كنت داخل الماركت كالمعتاد لشراء بعض الفاكهة، وخلال توجهي إلى الكاشير مررت على قسم العروض، حيث طلب مني ابني شراء بعض المعلبات، فقررت أخذ عبوة واحدة”.

وأوضحت أنها تحرص دائمًا على مراجعة تاريخ الصلاحية والمكونات، قائلة: “لاحظت أن العبوة منتهية الصلاحية، فأبلغت أحد العاملين، الذي استدعى مدير القسم، لكن رد الفعل كان صادمًا، حيث تم التعامل مع الأمر باعتباره شيء عادي”.


اللي شوفته مش حالة فردية.. دي كميات منتجات منتهية

وتابعت: “ما أثار استغرابي أن الموظف أعاد المنتج المنتهي إلى مكانه مرة أخرى، وعندما بدأت أتحقق من باقي المنتجات، اكتشفت أن المشكلة ليست في عبوة واحدة، بل في عدد كبير من السلع المنتهية”.
 

وأكدت مدام مروة أن أسلوب التعامل كان غير لائق، مشيرة إلى أنها قررت حينها إبلاغ الشرطة، قائلة: “حاولوا سحب المنتجات بسرعة، فبدأت في تصوير فيديو لتوثيق الواقعة، خاصة مع وجود محاولات لمنعي من الاحتفاظ بالأدلة”.
 

وأضافت: “تمت محاولة أخذ المنتجات مني بالقوة، وتعرضت لشد وجذب، لكنني تمسكت بموقفي لحين وصول الشرطة، التي حضرت خلال دقائق وتعاملت باحترافية شديدة”.
 

وأشارت إلى أن الفحص كشف عن وجود منتجات أخرى منتهية، من بينها شوكولاتة وعصائر، مؤكدة أن الأمر لم يكن مقتصرًا على المعلبات فقط، بل امتد لعدة أقسام داخل المكان.

وقالت: “حررت محضرًا بالواقعة، ولم يكن في نيتي التصعيد، لكن طريقة التعامل هي التي دفعتني لذلك، كما توجهت للنيابة في اليوم التالي للإدلاء بأقوالي”.


بلغت وصورت عشان محدش يتضر غيري

وأوضحت أنها نشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية، مضيفة: “أنا لست بلوجر، ولا أسعى للتريند، لكن ما حدث كان خطيرًا، خاصة أن ابني يعاني من مشاكل صحية تجعله حساسًا تجاه بعض المكونات مثل السكر”.
 

وشددت على خطورة استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية، قائلة: “لا يوجد شيء اسمه أكل منتج منتهي بشكل آمن، والأفضل دائمًا استهلاك المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها بمدة كافية”.
 

وأكدت أن الجهات المعنية تفاعلت مع الواقعة بشكل سريع، مشيرة إلى تواصل جهات رقابية معها، واتخاذ إجراءات بحق المكان، قائلة: “كان هناك اهتمام واضح، وتم التحرك فورًا، وهذا يثبت أن الإبلاغ عن الخطأ يحدث فارقًا”.
 

واختتمت مدام مروة تصريحاتها برسالة للمواطنين، قائلة: “لا تسكتوا على أي خطأ، لأن السكوت هو ما يسمح بتكراره، إذا رأيت خطأ قد يضر الآخرين، فمن واجبك الإبلاغ عنه، لأن الأمر لا يتعلق بشخص واحد، بل بسلامة الجميع”.

منتجات منتهية الصلاحية واقعة سوير ماركت التجمع السوير ماركت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

ترشيحاتنا

بالصور

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد