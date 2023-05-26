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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الجلطة| أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد إبراهيم ..خاص

أشرف زكي
أشرف زكي

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

وقال أشرف زكي :" أنا في الإمارات حاليا وسأقوم بزيارة أحمد إبراهيم غدا للاطمئنان على حالته الصحية ".

أحمد إبراهيم:

تداولت بعض المواقع خلال الساعات الماضية أنباء تفيد اصابة الفنان أحمد إبراهيم، بشلل بعد اصابته بجلطة.

 

ونفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل، وقال في تصريح لـ “صدى البلد” أحمد يتابع العلاج الطبيعي في الامارات وحالته في تحسن، وكل ما يتعرض له طبيعي نتيجة الجلطة، ولكن الحالة مستقرة الان وهو يتعافى".

وكان  الفنان أحمد إبراهيم قد غادر غرفة العناية المركزة بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى مكوثه الأيام الماضية داخل العناية المركزة.

ويستكمل الفنان أحمد إبراهيم علاجه فى غرفة عادية بالإضافة إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي.

اشرف زكي احمد ابراهيم

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