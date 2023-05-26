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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقم قياسي..

نفاد تذاكر حفل حسين الجسمي في الأردن بعد طرحها بـ15 دقيقة

حسين الجسمي
حسين الجسمي

حطم الفنان حسين الجسمي الرقم القياسي في حفله المرتقب يوم 3 يونيو 2023، بنفاد جميع تذاكر الحضور خلال أقل من 15 دقيقة من وقت إعلان الحفل بين الجمهور الأردني، بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد السيف، في المدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمّان.

 

أغنية عطني يديك

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من رؤيته الموسيقية وألحانه أغنية منفردة جديدة بعنوان "عطني يديك"، مجدداً تعاونه مع شريك النجاحات المتعددة والأغنيات المتميزة بأشعارالدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم. 

وتأتي فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الاسفار، والذي يقول في مقدمتها:
عطني يديك أسافر وياك
يامن فوادي يطلب رضاك
رحلة بدونك مالها ذوق
وقلبي ملكته بكف يمناك
وانا الذي بك دوم مفتون
ومرخص نظر عيني لعيناك
يا أجمل بشر موجود في الكون
ما مرني فالخود شرواك

وعرضت أغنية "عطني يديك" حصرياً في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.
 

 

أحدث أعمال حسين الجسمي

كان الفنان حسين الجسمي، طرح عبر قناته الرسمية على يوتيوب، “دولة غرام” من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وقام بعمل المكساج والماستر م. جاسم محمد.

وأغنية «دولة غرام» لـ حسين الجسمي، حملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، ويقول مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

 

أغاني حسين الجسمي

فيما حقق الفنان حسين الجسمي أكثر 28 مليونا و833 ألف مشاهدة - عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” - لأحدث أغانيه التي تحمل اسم “دق القلب”، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعدما دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على مركز الـ37، منافساً النجوم العالميين "جاستن بيبر" و "سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، حيث جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.

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