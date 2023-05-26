يعني إيه أخلاق.. محمد فؤاد يثير حالة من الغضب بعد حفل جدة

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنان محمد فؤاد، بعد حفله الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليلة أمس الخميس 25 مايو.

وتسببت تصريحات محمد فؤاد في حفل السعودية، في إثارة موجة الغضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قاله عن الشعب السعودي متناسيا الشعب المصري.

وقال محمد فؤاد، خلال حفله في السعودية: «حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة كل قلب في الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغُنا بعد الاستقبال ده».

حفل محمد فؤاد في السعودية

أحيا الفنان محمد فؤاد حفل غنائى ضخم مساء أمس الخميس فى السعودية وسط حضور عدد كبير من جمهوره العربي والسعودي.

تأثر جمهور جدة بتواجد محمد فؤاد على المسرح لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتفاعلوا مع أغنياته خاصة “حبيبي يا"، التي تعد واحدة من أشهر أعماله.

وحرص جمهور حفل محمد فؤاد على الغناء برفقته طوال تواجده على المسرح، وسط حضور بأعداد كبيرة وتفاعل كبير مع أعمال المطرب المصري الشهير.

الفنان محمد فؤاد، غنى لأول مره بالمملكه السعوديه وقدم محمد فواد ثاني واخر فقرات الحفل قدم خلالها باقه متنوعه من أغانيه.

مثل الحب الحقيقي و اصلي وكماننا وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي داعبه فؤاد انتوا حافظين الأغاني اكتر مني.