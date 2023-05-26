تفاصيل حفل ويجز في التجمع الخامس.. 23 يونيو

يستعد نجم الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس، يوم 23 يونيو 2023، وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

ويجز، المعروف بأسلوبه القوي وكلماته الرائعة، قد وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري. مع أغانيه التي تتصدر قوائم النجاحات ومع جمهور مخلص، حققت عروضه الحية إشادة واسعة وإثارة ونجاح غير مسبوق.

ستتوفر تذاكر حفل ويجز، على منصة بيع التذاكر الرائدة Ticketsmarche، وسيتم دعم الحفل من قبل منظم حفلات متخصص في تنظيم الحفلات، تعد هذه الحفلة وعدًا بتجربة استثنائية لمحبي ويجز وعشاق الموسيقى.

يوفر ZED East التي تقع في التجمع الخامس، الإعداد المثالي لهذا الحفل المنتظر، المسرح المتطور مصمم لتوفير صوت فريد وتجربة فريدة من نوعها للفنانين والجماهير على حد سواء. مع مرافقها العالمية المستوى والتزامها بالتميز، تستمر ZED East في تأكيد نفسها كوجهة رائدة للترفيه المباشر في مصر.

أعمال ويجز

في شهر ديسمبر 2022، طرح ويجز، الكليب الرسمي لكأس العالم، الذي يحمل اسم “عز العرب” وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “عز العرب” من كلمات وألحان ويجز، وطرحت تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر 2022.

كما طرح مطرب الراب ويجز، فيديو كليب لأغنية تحمل اسم «بعودة يا بلادي»، من فيلم «كباتن الزعتري»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.