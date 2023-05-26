عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل ويجز في التجمع الخامس.. 23 يونيو

ويجز
ويجز

يستعد نجم الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس، يوم 23 يونيو 2023، وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

 

ويجز، المعروف بأسلوبه القوي وكلماته الرائعة، قد وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري. مع أغانيه التي تتصدر قوائم النجاحات ومع جمهور مخلص، حققت عروضه الحية إشادة واسعة وإثارة ونجاح غير مسبوق.

 

ستتوفر تذاكر حفل ويجز، على منصة بيع التذاكر الرائدة Ticketsmarche، وسيتم دعم الحفل من قبل منظم حفلات متخصص في تنظيم الحفلات، تعد هذه الحفلة وعدًا بتجربة استثنائية لمحبي ويجز وعشاق الموسيقى.

 

يوفر ZED East التي تقع في التجمع الخامس، الإعداد المثالي لهذا الحفل المنتظر، المسرح المتطور مصمم لتوفير صوت فريد وتجربة فريدة من نوعها للفنانين والجماهير على حد سواء. مع مرافقها العالمية المستوى والتزامها بالتميز، تستمر ZED East في تأكيد نفسها كوجهة رائدة للترفيه المباشر في مصر.

 

أعمال ويجز  

في شهر ديسمبر 2022، طرح ويجز، الكليب الرسمي لكأس العالم، الذي يحمل اسم “عز العرب” وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

أغنية “عز العرب” من كلمات وألحان ويجز، وطرحت تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر 2022.

 

كما طرح مطرب الراب ويجز، فيديو كليب لأغنية تحمل اسم «بعودة يا بلادي»، من فيلم «كباتن الزعتري»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ويجز أخبار ويجز حفل ويجز حفلات ويجز أغاني ويجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

الدور على الحديد.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. ماذا يحدث الفترة القادمة؟

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

موضوعات متعلقة

فنانون تعرضوا للنصب| سرقة تحويشة صبري عبدالمنعم.. محمد جمعة يشكو شركة محمول.. وهنا الزاهد هددت بفضح الجناة

أخبار الفن| محمد رمضان مع هالة صدقي بعيد ميلاده.. وفاة نجمة الروك تينا تيرنر

في عيد ميلاد حسان العربي .. قصة خلافه مع هنيدي وهاني رمزي

استعدادا لطرحه بالخليج.. أحمد داود يحتفل بعرض يوم 13 في دبي

طرح التذاكر اليوم .. نبيل شعيل يحيي حفل عيد الأضحى بالبحرين 30 يونيو

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

وفاة نجمة الروك تينا تيرنر بعد صراع مع السرطان

محمد رمضان بفيديو جديد مع هالة صدقي في حفل عيد ميلاده

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

ردد أفضل صيغة في الصلاة على النبي .. تنحل بها العقد وتنفك بها الكروب

حصاد الأسبوع .. ماذا أنجزت وزارة التعليم خلال 7 أيام ؟

الصحة العالمية: مصر استطاعت السيطرة على مرض شلل الأطفال والقضاء عليه تماما

أدت رسالتها.. تفاعل كبير مع مبادرة الأوقاف لـ الصلاة على النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

فيديو

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ