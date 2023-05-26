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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا خالة العروسة القمر.. مي كساب تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها

مي كساب مع ابنة شقيقتها
مي كساب مع ابنة شقيقتها

نشرت الفنانة مي كساب، صورة لها عبر “ستوري” حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها من حفل زفاف ابنة شقيقتها.  

وعلقت مي كساب، على صورتها مع ابنة شقيقتها، قائلة: «أنا خالة العروسة القمر دي.. مبروك يا روح قلبي.. ربنا يسعد قلبك». 

منشور مي كساب

أعمال مي كساب

وكانت مي كساب تصدرت التريند في رمضان الماضي، بسبب دور "ثريا" الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وعُرض للنجمة مى كساب الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة"، بعنوان" دوري الأبطال، مع الثنائي شيكو وهشام ماجد، وبجانب عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد ثروت، وأحمد فتحي، ميرنا جميل، سامي مغاوي، عارفة عبد الرسول.

 

مسلسل اللعبة 

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

 

أبطال مسلسل اللعبة 

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

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