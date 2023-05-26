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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل يتولى منصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية

مصطفى كامل
مصطفى كامل

تولى الفنان مصطفى كامل، منصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)، وذلك بعد البيان الذي أصدره الاتحاد العام، اليوم الجمعة، ليعلن فيه عن القرار. 

وقال المخرج عمر عبد العزيز، في البيان: «إلى مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ووكيل الاتحاد العام للنقابات تحية طيبة وبعد.. برجاء التفضل بالإحاطة أنه قد تم تكليفكم من جانب مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية بمنصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)».

وتابع البيان: «نتمنى لكم بمزيد من التقدم والتوفيق والرقي.. وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام».

مصطفى كامل يترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

من جهة أخرى، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خوض انتخابات النقابة المقبلة، وأصدر قبل قليل بيانا هاما يخص الانتخابات المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين. 

 

اجتماع مصطفى كامل مع الجمعية العمومية

في أبريل الماضي، عقد مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالإقاليم فقط.

وتم عرض كافة المصروفات والإيرادات، وتضمن الاجتماع  موقف النقابة المالى  وخطة  النقيب  المستقبلية للنقابة والموسيقيين .

وتضمنت المنصة حضور  الفنان مصطفى كامل النقيب العام  وأعضاء مجلس إداره النقابة الأم.  

وتم عرض  كل فعاليات الاجتماع  عبر شاشات عرض  وأكد طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على الميعاد. 

 

إيرادات نقابة المهن الموسيقية

وفي أول أبريل 2023، كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- عن مستندات مالية وإدارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر للنقابة. 

وعرض مصطفى كامل، مستندا حسابيا يكشف فيه أن فائض إيرادات نقابة المهن الموسيقية، منذ فترة توليه النقابة، وصل إلى 29 مليون و777 ألف جنيه. 

 

حسابات نقابة المهن الموسيقية لدى البنوك

كما كشف مصطفى كامل، تفاصيل الحسابات البنكية الخاصة بالنقابة لدى البنوك، حتى أول أبريل 2023. 

وأوضح مصطفى كامل، أن رصيد حسابات نقابة المهن الموسيقية، في فترة توليه وصل إلى 103 ملايين و600 ألف جنيه. 

 

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل عمر عبد العزيز المخرج عمر عبد العزيز نقابة المهن الموسيقية الاتحاد العام للنقابات الفنية

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