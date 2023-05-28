عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري

BMW X4 موديل 2023
BMW X4 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الالمانية BMW، باقة من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وابرزها عائلة X الشهيرة، ومن بينها النسخة الرياضية المميزة BMW X4 موديل 2023.

بدل الصيني .. أرخص سيارات BMW في مصر موديل 2023

الأسعار الجديدة للسيارة X7 BMW | صور

اعرف سعر ومواصفات السيارة BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري

BMW X4 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة BMW X4 موديل 2023 

 

تستخدم السيارة BMW X4 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 252 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 8 نقلات.

BMW X4 موديل 2023

وتعمل السيارة BMW X4 موديل 2023 عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى قدراتها القوية على التسارع، حيث يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية.

BMW X4 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة BMW X4 موديل 2023 

 

  • الطول 4.752 متر.
  • العرض 1.918 متر.
  • الارتفاع 1.621 متر.
  • قاعدة العجلات 2.864 متر.
  • سعة التخزين الخلفية 500 لتر.
BMW X4 موديل 2023

سعر السيارة BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري 

 

يتم طرح السيارة BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 3 ميلون و 200 ألف جنيه.

BMW تقنية الفيديو BMW X4 موديل 2023 سعر السيارة BMW X4 السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة الأحد

رد فعل مفاجئ من كهربا بعد تتويج اتحاد جدة بـ الدوري السعودي

موضوعات متعلقة

بـ 150 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة اعتمادية في مصر "موديل 2012"

ثاني أرخص سيارات "شيري" الرياضية في مصر .. اعرف سعرها

اركب سيارة أوتوماتيك بأقل سعر للزيرو .. تفاصيل

أستون مارتن تكشف عن DB12 الجديدة تزامنا مع هذه المناسبة .. صور

قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

5 خطوات ضرورية قبل شراء سيارة مستعملة

5 سيارات يابانية في مصر .. تبدأ من 430 ألف جنيه

بأقل سعر وأفضل من الصيني .. اشتري "جيب رينيجيد" الرياضية

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري: مشروع الاستاد يحول النادي إلى مؤسسة اقتصادية قوية

محمد عبد الشافي يقرر الاعتزال نهاية الموسم

عيب يا جماعة.. علي جمعة: حزين من إنكار دعوة الصلاة على النبي|فيديو

ساسي: وافقت على اللعب للزمالك من أول لحظة.. والأهلي كعبه مش عالي على الفرق التونسية

سعر عيار 18 اليوم 28-5-2023

في ذكرى وفاة أسامة أنور عكاشة.. ابنته مذيعة شهيرة وزوجته فنانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. عميد كلية التجارة بجامعة طنطا يحمل رضيعة طالبة أثناء أدائها الامتحان

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ