سعر BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري

تقدم العلامة التجارية الالمانية BMW، باقة من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وابرزها عائلة X الشهيرة، ومن بينها النسخة الرياضية المميزة BMW X4 موديل 2023.

اعرف سعر ومواصفات السيارة BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري

BMW X4 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة BMW X4 موديل 2023

تستخدم السيارة BMW X4 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 252 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 8 نقلات.

BMW X4 موديل 2023

وتعمل السيارة BMW X4 موديل 2023 عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى قدراتها القوية على التسارع، حيث يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية.

BMW X4 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة BMW X4 موديل 2023

الطول 4.752 متر.

العرض 1.918 متر.

الارتفاع 1.621 متر.

قاعدة العجلات 2.864 متر.

سعة التخزين الخلفية 500 لتر.

BMW X4 موديل 2023

سعر السيارة BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري

يتم طرح السيارة BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 3 ميلون و 200 ألف جنيه.