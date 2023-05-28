متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

تفادي التعرض للهواء الخارجي خلال العواصف الترابية هو الأفضل للوقاية من المخاطر التي يمكن أن تسببها العاصفة الترابية .

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحذرت من استمرار الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء؛ شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة على المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

نصائح للحماية من العاصفة الترابية

1. إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية للمنزل بإحكام، وتثبيت الزجاج المكسور إذا وجد.

2. تشغيل أجهزة تكييف الهواء أو المرشات المائية داخل المنزل لتنظيف الهواء.

3. تغطية الأثاث والأرضيات بالأقمشة الثقيلة لمنع التراب من الدخول إلى المنزل.

4. ارتداء أقنعة الغبار والنظارات الواقية عند الخروج من المنزل.

5. مسح الأسطح العرضية بشكل دوري لإزالة التراب المتراكم عليها، وتجنب استخدام المكانس أو الأجهزة التي تزيد من حركة الهواء داخل المنزل.

6. إغلاق المداخل غير الضرورية للمنزل، مثل المداخل الخلفية أو الجانبية، للحد من تدفق الهواء الخارجي.

7. البقاء في الداخل حتى تنتهي العاصفة الترابية، وتجنب القيادة أو الخروج من المنزل إلا إذا كان ذلك ضرورياً.

8. التحقق من حالة الأشجار والأسلاك الكهربائية والهياكل الأخرى في الحوالي، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الأضرار الناتجة عن سقوطها أثناء العاصفة الترابية.

9.إذا كنت تعاني من مشاكل تنفسية سابقة، فتحدث مع طبيبك للحصول على نصائح حول كيفية التعامل مع العواصف الترابية.

10. في حالة وجود أي علامات على الجلد أو العينين أو الجهاز التنفسي بعد التعرض للعاصفة الترابية، يجب الاتصال بالطبيب فوراً.

11. تجنب القيادة خلال العواصف الترابية، وإذا كان الأمر ضروريًا، يجب تقليل السرعة والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

12. تجنب النشاطات الخارجية خلال العواصف الترابية، وخاصة الرياضة أو الأنشطة التي تتطلب التنفس بشكل عميق.

13. تجنب التدخين خلال العواصف الترابية، حيث يمكن أن يزيد التدخين من تهيج الجهاز التنفسي.

14. استخدام مرشات الماء لرش الطرق والأرصفة لتقليل الغبار المتطاير.

15. التأكد من وجود مخرات التهوية جيدة في المنزل، وتنظيفها بانتظام لتجنب تراكم الغبار داخل المبنى.

16. التحقق من أن الأجهزة المنزلية المرتبطة بالتهوية، مثل مكيفات الهواء والمراوح، تعمل بكفاءة وصيانتها بانتظام.

17. وضع قطعة قماش رطبة على فتحات النوافذ والأبواب لتقليل تدفق الهواء والغبار داخل المنزل.

18. تجنب استخدام المنتجات الكيميائية المهيجة للجهاز التنفسي، مثل الطلاء أو المبيدات الحشرية، خلال العواصف الترابية.

19. البحث عن مصادر الغبار في المنزل، مثل السجاد أو الأثاث، وتنظيفها بانتظام لتقليل كمية الغبار المتطاير في المنزل.

20. تحديث خطة الطوارئ الخاصة بك وإعداد حقيبة الطوارئ، وتضمن توفر مؤن ومستلزمات الأمان اللازمة، مثل الأقنعة الواقية والنظارات والماء والأغذية الغير قابلة للفساد والأدوية الهامة.

21. الاستعداد لخسارة الكهرباء خلال العواصف الترابية، والتحقق من وجود مصادر طاقة بديلة، مثل المولدات الكهربائية والشموع والبطاريات.

22. التواصل مع الجهات المعنية، مثل الدفاع المدني والسلطات المحلية، لتلقي المعلومات الأخيرةعن العواصف الترابية وتوجيهات السلامة العامة المتعلقة بها.