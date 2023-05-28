عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

متستهترش.. 22 نصيحة
متستهترش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك ككل من العاصفة

تفادي التعرض للهواء الخارجي خلال العواصف الترابية هو الأفضل للوقاية من المخاطر التي يمكن أن تسببها العاصفة الترابية .

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وحذرت من استمرار الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء؛ شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة على المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

نصائح للحماية من العاصفة الترابية

 

1. إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية للمنزل بإحكام، وتثبيت الزجاج المكسور إذا وجد.

2. تشغيل أجهزة تكييف الهواء أو المرشات المائية داخل المنزل لتنظيف الهواء.

3. تغطية الأثاث والأرضيات بالأقمشة الثقيلة لمنع التراب من الدخول إلى المنزل.

4. ارتداء أقنعة الغبار والنظارات الواقية عند الخروج من المنزل.

5. مسح الأسطح العرضية بشكل دوري لإزالة التراب المتراكم عليها، وتجنب استخدام المكانس أو الأجهزة التي تزيد من حركة الهواء داخل المنزل.

6. إغلاق المداخل غير الضرورية للمنزل، مثل المداخل الخلفية أو الجانبية، للحد من تدفق الهواء الخارجي.

7. البقاء في الداخل حتى تنتهي العاصفة الترابية، وتجنب القيادة أو الخروج من المنزل إلا إذا كان ذلك ضرورياً.

8. التحقق من حالة الأشجار والأسلاك الكهربائية والهياكل الأخرى في الحوالي، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الأضرار الناتجة عن سقوطها أثناء العاصفة الترابية.

9.إذا كنت تعاني من مشاكل تنفسية سابقة، فتحدث مع طبيبك للحصول على نصائح حول كيفية التعامل مع العواصف الترابية.

10. في حالة وجود أي علامات على الجلد أو العينين أو الجهاز التنفسي بعد التعرض للعاصفة الترابية، يجب الاتصال بالطبيب فوراً.

11. تجنب القيادة خلال العواصف الترابية، وإذا كان الأمر ضروريًا، يجب تقليل السرعة والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

12. تجنب النشاطات الخارجية خلال العواصف الترابية، وخاصة الرياضة أو الأنشطة التي تتطلب التنفس بشكل عميق.

13. تجنب التدخين خلال العواصف الترابية، حيث يمكن أن يزيد التدخين من تهيج الجهاز التنفسي.

14. استخدام مرشات الماء لرش الطرق والأرصفة لتقليل الغبار المتطاير.

15. التأكد من وجود مخرات التهوية جيدة في المنزل، وتنظيفها بانتظام لتجنب تراكم الغبار داخل المبنى.

16. التحقق من أن الأجهزة المنزلية المرتبطة بالتهوية، مثل مكيفات الهواء والمراوح، تعمل بكفاءة وصيانتها بانتظام.

17. وضع قطعة قماش رطبة على فتحات النوافذ والأبواب لتقليل تدفق الهواء والغبار داخل المنزل.

18. تجنب استخدام المنتجات الكيميائية المهيجة للجهاز التنفسي، مثل الطلاء أو المبيدات الحشرية، خلال العواصف الترابية.

19. البحث عن مصادر الغبار في المنزل، مثل السجاد أو الأثاث، وتنظيفها بانتظام لتقليل كمية الغبار المتطاير في المنزل.

20. تحديث خطة الطوارئ الخاصة بك وإعداد حقيبة الطوارئ، وتضمن توفر مؤن ومستلزمات الأمان اللازمة، مثل الأقنعة الواقية والنظارات والماء والأغذية الغير قابلة للفساد والأدوية الهامة.

21. الاستعداد لخسارة الكهرباء خلال العواصف الترابية، والتحقق من وجود مصادر طاقة بديلة، مثل المولدات الكهربائية والشموع والبطاريات.

22. التواصل مع الجهات المعنية، مثل الدفاع المدني والسلطات المحلية، لتلقي المعلومات الأخيرةعن العواصف الترابية وتوجيهات السلامة العامة المتعلقة بها.

استعداد إغلاق النوافذ الجهاز التنفس الخروج من المنزل الجهاز التنفسي السلامة العامة العاصفة الترابية العواصف الترابية النظارات خطة الطوارئ قطعة قماش كيفية التعامل لتدابير اللازمة لجهاز التنفسي مكيفات الهواء مشاكل تنفسية مصادر طاقة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وفاركو.. تفاصيل

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

صدمة قوية .. الوداد المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الأهلي

موضوعات متعلقة

العراق توقف استيراد القمح من الخارج مؤقتا

العراق يشهد أولى العواصف الرملية هذا العام.. شاهد

الأرصاد العراقية تحذر من العواصف الترابية غدا

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

ترشيحاتنا

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

أول تعليق من بايدن بعد الاتفاق على سقف الدين

محمد فضل: تاو يشبه فلافيو وسافيو عبء على الأهلي

سعر الذهب اليوم 28-5-2023

مدة الإعلان والتقديم للوظائف الحكومية الشاغرة بقانون الخدمة المدنية

دعاء التوكل على الله.. ردده كل صباح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

لغز محير..لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ