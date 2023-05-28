عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

عاصفة
عاصفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، إذ أكدت الهيئة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم، بعدما شهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ أمس السبت، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى انخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية.

موضوعات متعلقة:

عاصفة وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد : استمرار الرياح والأتربة على القاهرة والمحافظات حتى الغد

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

عاصفة وسيول

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة طقس اليوم، تشمل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

سيول

رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم ظواهر جوية، تشمل نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

رياح مثيرة للرمال والأتربة
رياح مثيرة للرمال

وحذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، قائلة: ”نطالب المواطنين الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والقيادة بهدوء تام بسبب تواجد الرياح المثيرة للرمال".

أمطار رعدية 

ونوهت الهيئة بأنه بالنسبة للأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى. 

كما تشهد البلاد بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

أمطار رعدية 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فكشفت الأرصاد أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
العاصمة الإدارية 34 20
6 أكتوبر 34 20
بنها 34 21
دمنهور 32 21
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 32 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 21
شبين الكوم 33 21
طنطا 32 19
دمياط 29 20
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 32 21
العريش 31 20
رفح 30 20
رأس سدر 29 21
نخل 25 12
كاترين 22 9
الطور 32 21
طابا 24 17
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 25 20
العلمين الجديدة 25 19
مطروح 24 19
السلوم 25 18
سيوة 30 19
رأس غارب 33 23
الغردقة 34 24
سفاجا 32 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 33 25
حلايب 33 25
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 33 24
الفيوم 34 22
بني سويف 34 21
المنيا 34 22
أسيوط 35 22
سوهاج 34 23
قنا 37 25
الأقصر 39 26
أسوان 40 28
الوادي الجديد 36 25
أبوسمبل 44 29

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم رياح مثيرة للرمال والأتربة أمطار رعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وفاركو.. تفاصيل

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

صدمة قوية .. الوداد المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الأهلي

موضوعات متعلقة

عاصفة وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد : استمرار الرياح والأتربة على القاهرة والمحافظات حتى الغد

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة الأحد

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

أخبار التوك شو.. تحذيرعاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة عن السعر

ترشيحاتنا

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

أول تعليق من بايدن بعد الاتفاق على سقف الدين

محمد فضل: تاو يشبه فلافيو وسافيو عبء على الأهلي

سعر الذهب اليوم 28-5-2023

مدة الإعلان والتقديم للوظائف الحكومية الشاغرة بقانون الخدمة المدنية

دعاء التوكل على الله.. ردده كل صباح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

لغز محير..لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ