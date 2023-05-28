ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، إذ أكدت الهيئة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم، بعدما شهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ أمس السبت، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى انخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية.

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وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة طقس اليوم، تشمل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

سيول

رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم ظواهر جوية، تشمل نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

رياح مثيرة للرمال

وحذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، قائلة: ”نطالب المواطنين الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والقيادة بهدوء تام بسبب تواجد الرياح المثيرة للرمال".

أمطار رعدية

ونوهت الهيئة بأنه بالنسبة للأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما تشهد البلاد بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

أمطار رعدية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فكشفت الأرصاد أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 20

6 أكتوبر 34 20

بنها 34 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 19

دمياط 29 20

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 32 21

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 22 9

الطور 32 21

طابا 24 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 25 20

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 19

رأس غارب 33 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 34 23

قنا 37 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 28

الوادي الجديد 36 25

أبوسمبل 44 29