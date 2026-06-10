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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مورجان ستانلي: ديون الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز 570 مليار دولار عالميًا في 2026

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

توقع بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي أن تتضاعف إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف لتصل إلى ما يقرب من 570 مليار دولار في عام 2026، مشيرة إلى زيادة المعروض من السندات ونشاط أسواق الائتمان مع توجه شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى مصادر تمويل بديلة لتلبية الاحتياجات الضخمة للإنفاق الرأسمالي المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك إلى أن شركات التكنولوجيا التي اعتمدت لفترة طويلة على التدفقات النقدية القوية تتجه بشكل متزايد إلى تمويل الديون مع الارتفاع الكبير في احتياجات الاستثمار.

وقدر "مورجان ستانلي" أن إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت نحو 236 مليار دولار حتى 31 مايو 2026، أي ما يعادل 4 أضعاف المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع البنك أن تنفق شركات ألفابت وأمازون ومايكروسوفت وميتا، وهي من أكبر شركات الحوسبة السحابية العملاقة، نحو 700 مليار دولار هذا العام، كما توقع تسارع وتيرة الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مع تجاوز الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة مستوى 1 تريليون دولار في عام 2027.

وأشار البنك إلى أن «شركات الحوسبة السحابية العملاقة تعمل على توسيع قاعدة مستثمريها من خلال إصدارات بعملات غير الدولار الأمريكي»، مضيفًا: «لا تزال الأسس الاقتصادية قوية، لكننا نعتقد في الوقت الراهن أن تحركات أسعار السندات مدفوعة في الغالب بتوقعات المعروض».

ونوه "مورجان ستانلي" إلى أن تمويل شركات الرقائق الإلكترونية، الذي يشهد زيادة في الأسواق العامة والخاصة، يتجه نحو صفقات أقصر أجلًا يتم سدادها بالكامل بمرور الوقت.

مورجان ستانلي الذكاء الاصطناعي بنك مورجان ستانلي

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