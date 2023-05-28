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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

لحماية جهازك التنفسي
لحماية جهازك التنفسي من العاصفة..أطعمة تنظف الرئة من الغبار

كشفت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة الدرقية والباطنة عن بعض الأطعمة الصحية والمشروبات المفيدة خلال العواصف الترابية للحفاظ على صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة.

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نصائح غذائية لتنظيف الرئة من الغبار

نصائح غذائية لتنظيف الرئة من الغبار

وأوضحت هناء جميل من خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد 9 أطعمة ومشروبات تتمثل فيما يلي:

 

1. الماء: يجب شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف.

2. الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والخس، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

3. الفواكه الطازجة: مثل التفاح والبرتقال والجزر والموز، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف.

4. البروتينات النباتية: مثل الفاصوليا والحمص واللوز والكاجو، حيث تعتبر مصادر جيدة للبروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى.

5. الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، حيث تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في تحسين صحة القلب وتقوية المناعة.

نصائح غذائية لتنظيف الرئة من الغبار

6. الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان والحبوب المكسرات، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف.

7. الزنجبيل: حيث يعتبر مضاداً قوياً للالتهابات ويساعد على تخفيف الأعراض المرتبطة بالتراب الهوائية مثل السعال والتهاب الحلق، كما يعتبر مفيداً لتهدئة القولون العصبي وتحسين الهضم.

8. العسل: يحتوي على العديد من المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كما يساعد في تحسين صحة الجهاز المناعي وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب الحلق.

نصائح غذائية لتنظيف الرئة من الغبار

9. الشاي الأخضر: يحتوي على العديد من المركبات المضادة للأكسدة ويساعد في تحسين صحة الجهاز المناعي، كما يعتبر مفيداً لتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب الحلق والسعال.

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تزيد من التهيج في الجهاز التنفسي، مثل الأطعمة الحارة والمقلية والدهنية، كما يجب تجنب التدخين والبقاء في الأماكن المكشوفة خلال العواصف الترابية، ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بشكل متكرر لتجنب تناول الغبار والرواسب الموجودة على الأطعمة، وفي حالة وجود أعراض صحية مرتبطة بالعواصف الترابية، ينصح بالتوجه للطبيب لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب.

الاهتمام بالنظافة الاطعمة الصحية التهاب الحلق البروتينات البروتين البرتقال الجهاز المناعي الجهاز التنفس الخضروات الورقية الداكنة الحبوب الكاملة الخضروات الورقية العديد من الفيتامينات العناصر الغذائية العلاج المناسب الفواكه الطازجة الفيتامينات والمعادن ا الفيتامينات والمعادن لفيتامينات مضادة للالتهابات مضادة للالتهاب ​​​​​​​health

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