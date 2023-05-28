بميكب هادي.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت منة في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية بلوزه سوداء ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها على كتفيها.

أعلنت الفنانة منه فضالي عن تعرضها لوعكة صحية بأعراض الكورونا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت منة فضالي:"احتقان و مش قادره أخد نفسي من بدري و كحه ناشفه جدا واخدت ادويه كتير ومفيش فايده وحراره دلوقتي هل دي أعراض كورونا ولا برد عادي".

على جانب آخر كشفت الفنانة منه فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان2023 .

وقالت إن من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي الذين قدما العمل بشكل جذب المشاهدين .