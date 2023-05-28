جديدة أو مستعملة.. نصائح للحفاظ على القيمة السوقية لسيارتك

جميع مالكي السيارات الآن يقومون بالحفاظ علي السيارات الجديدة والمستعملة في أفضل حال لأطول فترة ممكنة، وذلك من أجل استثمارها مرة أخري، أو الحفاظ علي قيمتها لجلب أعلي سعر عند الحاجة لأعاده بيعها مرة أخري أو استبدالها بأخري .

يقدم موقع صدى البلد الإخباري عدة نصائح يجب أتباعها للحفاظ على قيمة سيارتك السوقية جديدة أو مستعملة :

1- الاعتماد على دليل المالك

الاعتماد على دليل المالك

قراءة كتالوج السيارة الخاص لمعرفة النوع المناسب من الوقود لسيارتك أو نصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لذا يجب مراجعة الدليل الخاص بأي مشاكل في السيارة قبل تذهب بها إلى مراكز الإصلاح.

2- فحص الإطارات وتدويرها

فحص الإطارات وتدويرها

تدوير الإطارات يعني خلع الإطارات ووضعها في مكان آخر، وذلك لتعمل الإطارات بسيارتك بشكل روتيني لضمان تآكلها بالتساوي، ويجب فحص ضغط إطارات السيارة مرة واحدة في الشهر على الأقل.

3- تغيير زيت المحرك

تغيير زيت المحرك

من الضروري أن يقوم أصحاب السيارات بتغيير زيت المحرك، ويتم تغيره من الناحية المثالية كل ستة أشهر، أو أكثر أو أقل حسب استهلاك سياراتك.

4- تنظيف وتغيير فلاتر الهواء

تنظيف وتغيير فلاتر الهواء

يجب تنظيف أو تغير فلاتر الهواء بانتظام للتأكد أن تكييف الهواء في السيارة يعمل بشكل جيد، ويجب أيضاً تغيير فلاتر الهواء بشكل دوري خاصة في المناطق ذات التلوث المرتفع.

5- فحص السوائل بالسيارة

فحص السوائل بالسيارة

تحتاج السيارة باستمرار لأجراء فحص السوائل الأخرى مثل سائل التبريد، سائل الفرامل، سائل التوجيه الباور.

6- فحص الفرامل

فحص الفرامل

ينتهي تيل الفرامل بمرور الوقت، وبالتالي إذا تم سماع صوت للمكابح، أو أنها لا تعمل بشكل صحيح أو تسمع أي ضوضاء غريبة، فيجب علي الفور بفحص المكابح من قبل متخصص.

7- المحافظة على مقصورة السيارة

المحافظة على مقصورة السيارة

مقصورة السيارة تؤثر على قيمة إعادة بيعها لذا نظف سيارتك بانتظام.

8- التأكد من سلامة البطارية

التأكد من سلامة البطارية

افحص بطارية السيارة بانتظام ، حيث انه يجب استبدلها كل خمس سنوات على الأقل، وذلك اذا لم يظهر بها اى عيوب فنية أو عيوب تطرأ عليها نتيجة الاستخدام .