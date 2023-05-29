بالأبيض والأسود.. أسماء جلال تبهر متابعيها

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة متميزة بالأبيض والأسود.

وكان قد احتفل صناع فيلم آل شلبي ، والذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانات على رأسهن ليلي علوي ولبلبلة ، بعيد ميلاد الفنانة أسماء جلال ، بعد انتهاء تصوير أحد المشاهد.

الفيلم يعد بطولة نسائية ، وتدور أحداثه حول مجموعات من السيدات اللاتي تربطن علاقة قرابة ، يجتمعن بسبب ظرف استثنائي .

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

وتحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها في مسلسل “الهرشة السابعة”، قائلة: “مكنتش عايزة شخصية “سلمى” في مسلسل الهرشة السابعة تبقى دور الضحية”.

وأضافت: “أول ما نزلنا بوستر المسلسل توقعت نجاحه بسبب تفاعل الناس”، متابعة: “الفنان علي قاسم كان بيبعتلي نوتس كتير وافتكر إنه بيصبح عليا عادي وبقول إيه الشخص اللطيف دا.. لغاية ما يفاجئني ويطلب حاجة اقوله طيب هشرب قهوة واكلمك”.

وعلقت أسماء جلال عن مشهد الهرشة السابعة، قائله: “مكنتش عارفة هحس بإيه لما اكتشف إن جوزي مخلف.. هو مخباش عليا إنه بيحب الخيار أكتر من الطماطم دا كدب في كارثة”.