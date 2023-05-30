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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف علي كيفية تلميع إطارات سيارتك لتدوم فترة طويلة ؟

كيفية تلميع إطارات
كيفية تلميع إطارات السيارة

تلميع الإطارات يعطي مظهر جمالي مميز للسيارة ويجعلها ملفتة للنظر بسبب نظافتها، وبالتالي يقوم أصحاب السيارات دائما بتلميع إطارات سياراتهم بمنظفات التلميع وغيرها من المنتجات، ولكن يجب ألا يتم استخدام ملمع للإطارات ردئ لان ذلك يؤثر علي الإطارات وعلي عمرها الافتراضي مع الوقت .

تلميع إطارات السيارة 

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يقدم موقع صدى البلد الإخباري عدة تعليمات بسيطة لتلميع إطارات سياراتك :

كيفية تلميع إطارات السيارة 

يقوم أصحاب السيارات عادتنا بتلميع إطارات سياراتهم بعد غسلها، ويتم أضافة المنظف علي الإطارات وبعدها يتم إزالة أي زوائد تخرج نتيجة رش المنظف، ويجب إلا يتم إضافة الكثير من مادة التلميع حتي لا يتم تزحلق الإطارات إثناء القيادة .

كيفية تلميع إطارات السيارة 

منتجات تلميع الإطارات دائما ما تعطي لمعان لمدة تصل الي 3 أسابيع، وبعد تلك المدة مكن إضافة سائل التلميع مرة أخري علي الإطارات.

كيفية تلميع إطارات السيارة 

عند وضع المادة المخصصة لتلميع الإطارات يجب وضعها بكميات مناسبة، وذلك من اجل عدم حدوث أي أضرار جانبية بالإطارات، خصوصا أن زيادة مواد التلميع علي الإطارات تتلفه من خلال جفاف الجدار الجانبي للإطارات .

مواد لـ تلميع إطارات السيارة 

والجدير بالذكر إن جفاف جدران الإطارات يؤدي إلى تشقق إطار سيارتك، مما يشكل خطر على الطريق، ويعرض إطار سيارات لضرر قد ينتج عنه انفجار الإطار بسبب تلف الجدار الجانبي.

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