لمرضى السكر.. أطعمة غنية بالألياف احرص على تناولها

قال الدكتور أحمد سند استشاري الباطنة إن تناول الألياف يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من السكري، حيث تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم وتقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأوضح سند من خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد قائمة بالأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن تناولها للوقاية من السكري:

1. الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والخس والكرفس.

2. الخضروات الأخرى مثل الجزر والبطاطس والفاصوليا والبازلاء والذرة والكوسا.

3. الفواكه مثل التفاح والبرتقال والموز والأناناس والفراولة والتوت والمشمش والمانجو.

4. الحبوب الكاملة مثل الشوفان والحنطة السوداء والأرز البني والقمح الكامل.

5. المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز والبندق والفستق والكاجو والسمسم والكتان.

6. الأطعمة المدعمة بالألياف مثل الخبز الكامل والحبوب المدعمة بالألياف والشوفان.

يجب تناول هذه الأطعمة بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية من السكري وتحسين صحة الجهاز الهضمي. وينصح بتناول 25-30 جرام من الألياف يوميًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تناول الأطعمة المذكورة أعلاه بشكل متنوع. كما ينصح بالتحدث مع الطبيب أو الخبير الغذائي لتحديد الكمية المناسبة من الألياف لحالتك الصحية والوزنية ولتحديد نظام غذائي مناسب للوقاية من السكري. بالإضافة إلى ذلك، ينصح بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات الزائدة والدهون الثقيلة والأطعمة المصنعة والمعالجة، والحرص على تناول وجبات صحية ومتوازنة والحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام.