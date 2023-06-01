العاصفة بوظت الفرح.. رامز أمير ينشر فيديو من كواليس حفل زفافه

سخر الفنان رامز أمير من العاصفة الترابية التى ضربت القاهرة بعد ظهر اليوم والتى تسببت فى خسائر كبيرة فى الديكور الخاص بحفل زفافه.



ونشر رامز أمير فيديو من داخل المكان الذى كان مخصصا لإقامة عقد قرانه اليوم بعد تعرضه للعاصفة والتى تسببت في تدمير جزء كبير من الديكور.



وسخر رامز أمير مما حدث بفيديو شهير للفنان محمد هنيدي من فيلمه عسكر فى المعسكر وهو يقول هتجوز يعني هتجوز حتى لو ضربتونا بصواريخ.





رامز يحتفل بحفل زفافه اليوم

يحتفل اليوم الفنان رامز أمير بزفافه وذلك فى حفل خاص يحضره عدد من أصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.



رامز أمير يشارك فى مسلسل رسالة الإمام

وشارك الفنان رامز أمير فى موسم رمضان الماضي فى مسلسل رسالة الإمام مع الفنان خالد النبوى وأروى جودة ونضال الشافعي ووليد فواز ومن إخراج ليث حجو.



رامز أمير وقصة حبه للطيور الجارحة

أفصح الفنان رامز أمير عن تفاصيل تربيته للطيور الجارحة و خاصة نسره الذي يطلق عليه اسم "رهبة"، موضحا أنه سجل أعلى حوم موجود بالعالم و طار313 مترا وأكثر بعد تدريب استمر 3 سنوات.

وأضاف رامز أمير خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه مغامر بطبعه ويحب التجارب الجديدة، و يبحث دائما عن ما يشبعه كإنسان و أنه ظل سنين يُجرب أدوارا مختلفة في التمثيل حتى أدرك أن النوع الذي يميل له في التمثيل هو الأكشن.

رامز وحلم الأكشن

و نوه رامز أمير، إلى أن حلمه أن يصبح ممثل أكشن يستطيع أن يمثل، و يري أن ذلك ليس موجودا أو متوفرا بالعالم بنسبة كبيرة، ومعظم ممثلى الأكشن لا يمتلكون الموهبة لذلك، وحسب دراسته في المعهد فكان طموحة أن يكون متميزا في المزج بين الموهبة و التمثيل، مشيرا إلى أن العديد من الجماهير اندهشوا بأدائه بفيلم "حملة فرعون" بإعتباره أول دور أكشن له.