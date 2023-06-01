أول صورة من استعدادات حفل زفاف رامز أمير

يحتفل اليوم الفنان رامز أمير بحفل زفافه وذلك فى حفل خاص يحضره عدد من أصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.



ونشر رامز أول صورة له من تجهيزات حفل عقد قرانه وزفافه عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: الحمد الله.





رامز أمير يشارك فى مسلسل الإمام

وشارك الفنان رامز أمير فى موسم رمضان الماضي فى مسلسل الإمام مع الفنان خالد النبوى وأروى جودة ونضال الشافعي ووليد فواز ومن إخراج ليث حجو.





رامز أمير وقصة حبه للطيور الجارحة

أفصح الفنان رامز أمير عن تفاصيل تربيته للطيور الجارحة و خاصة نسره الذي يطلق عليه اسم "رهبة"، موضحا أنه سجل أعلى حوم موجود بالعالم و طار313 مترا وأكثر بعد تدريب استمر 3 سنوات.

وأضاف رامز أمير خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه مغامر بطبعه ويحب التجارب الجديدة، و يبحث دائما عن ما يشبعه كإنسان و أنه ظل سنين يُجرب أدوار مختلفة في التمثيل حتى أدرك أن النوع الذي يميل له في التمثيل هو الأكشن.

رامز وحلم الأكشن

و نوه رامز أمير، إلى أن حلمه أن يصبح ممثل أكشن يستطيع أن يمثل، و يري أن ذلك ليس موجود أو متوفر بالعالم بنسبة كبيرة، ومعظم ممثلى الأكشن لا يمتلكون الموهبة لذلك، وحسب دراسته في المعهد فكان طموحة أن يكون متميز في المزج بين الموهبة و التمثيل، مشيرا إلى أن العديد من الجماهير اندهشوا بأدائه بفيلم "حملة فرعون" بإعتباره أول دور أكشن له.